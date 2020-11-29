بركات: لن أوافق على خروج المقتنيات الشخصية لأحمد زكي خارج مصر

قال رامي بركات، شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، إنه فوجئ بسرقة محاميه الخاص بلال لمحتويات الشقتين الخاصتين بالفنان الراحل أحمد زكي في منطقتي الهرم والمهندسين، وأعلن أنه يريد إرجاع لشقيقات الفنان أحمد زكي حقهم المادي.

وأضاف "بركات" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي أنه لن يفرط في مقتنيات الفنان الراحل.

وتابع : "عاوز مصر تقف ورايا عشان نرجع حق أحمد زكي مش هستريح غير لما أجيب حقي وأحمد وهيثم زكي".

وتابع: "أول مرة أجي مصر من 10 سنوات لحضور عزاء هيثم وبعدها رجعت لندن وعاودت لإيجاد الأشياء التي تركها هيثم وجدنا الشقة مبهدلة والمحامي مضاني على عقد باللغة العربية وأنا لا أعرف العربي وباع من خلاله مقتنيات الشقة وفوجئت بالهجوم عليا على السوشيال ميديا ولم أفهم إلا بعد فترة سر الهجوم".

وواصل "حسيت أن في حاجة مش مظبوطة، وذهبت إلى المهندسين وجدت الشقة فاضية خالص مفيهاش غير البلاط رغم أن شقة المهندسين كان بها كل المقتنيات، وتعجبت من سبب أخذه كل شيء، وتحدثه باسمي لوسائل الإعلام رغم أنه لا يمثلني واستولى على أموال كانت متبقية لشقيقي هيثم زكي".

واستطرد "النائب العام وقف معايا وقفة غير مسبوقة، ويريد أن يعيد إلى حقي من المحامي بلال، أنا من أول الوفاة كنت عاوز أدي المقتنيات لوزارة الثقافة وكنت أريد الجلوس مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي للاحتفاظ بمقتنيات أحمد زكي تراث مصر، ولن أسمح بأن يستخدم أي أحد مقتنيات زكي لأنها لا تقدر بثمن، أنا خايف على الحاجات عاوز أقعد مع وزارة الثقافة عشان أسلمهم مقتنيات أحمد زكي"

ووجه رسالة إلى المحامي المتهم "اتقال على هيثم كلام وحش ودمي كان بيغلي، كان يتكلم عن أخويا بشكل سيئ ، كفاية إننا اتحرمنا من بعض وشوفت أخويا بس وأنا مدفون.. والله حرام عليك.. أنا مصمم على قضيتي، لو اتعرض مليار دولار لن أوافق على خروج هذه المقتنيات من مصر، وأتمنى أن تقف خلفي وتدعمني في حملة لإرجاع المقتنيات".

من جهتها قالت الكاتبة هانم الشربيني مدير موقع أحمد زكي أنه يوجد شخص قطري يريد شراء مقتنيات الفنان أحمد زكي ورصد مبلغ 2 مليون دولار لشراء كل الأوراق الخاصة بالفنان أحمد زكي، والمحامي بلال قابل وزيرة الثقافة مرتين ونقل المقتنيات من شقة المهندسين وقام بتنظيفها ثم استولى عليها في صدمة للجميع.