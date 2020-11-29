"بدير" يرد على إعلامية كويتية تنمرت عليه: ربنا يهديها وهرفع قضية

أعلن الفنان أحمد بدير، أنه سيقاضي الإعلامية الكويتية، لتنمرها عليه وعلى ابنته، بقولها على ابنته "المزة دي بنت الأقرع" وذلك على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال الفنان القدير: "كان يمكن أن تقول إنها لا تحب أعمالي أو تراني شخصا طويلا ورفيعا جدا، لكنها تنمرت عليّ وعلى ابنتي".

وأضاف "بدير" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه تلقى ردود أفعال محترمة من اليمن وفلسطين الحبيبة والإمارات والسعودية والعراق على وصف المذيعة.

كما أكد الفنان المصري، على أن محاميه أشرف عبد العزيز حرك دعوى لرفع قضية على المذيعة، لكنها ردت قائلة، "إذا كان عندك محامي أنا عندي 6 محامين".

لكن بدير رد عليها قائلا: "أنا كمان عندي أصدقاء كتير في الكويت، وعرضت مسرحية في الكويت لمدة شهر وروحت بيت الأمة وروحت كذا احتفالية هناك وعمري ما حد وجهلي إهانة كده".

وتابع: "صعبان عليا إنها تنتسب إلى دولة الكويت الحبيبة الصديقة، هي متنمرة بفنانين كثيرين من قبلي.. ربنا يهديها وهارفع قضية عليها، وأنا شغال والله، مش قاعد مش شغال زي ماهي فاكرة، ده أنا عامل مسلسلات وأفلام ومشارك في السباق الرمضاني اللي فات والسنة الجاية".