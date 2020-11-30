أول ظهور لمحمد شاهين منذ إعلان إصابته بـ كورونا في نوفمبر

حرص المطرب محمد شاهين أحد نجوم برنامج ستار أكاديمي، على حضور عيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، والتقط شاهين صورا مع معظم الحضور كان أبرزهم مصطفى قمر.

ونشر قمر عبر استوري الإنستجرام صوره تجمعه بمحمد شاهين خلال الحفل.

وأعلن الفنان محمد شاهين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد عودته من دولة الإمارات يوم 23 نوفمبر.

وكتب شاهين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله والشكر لله إيجابي كورونا، آسف لأي حد شوفته الفترة اللى فاتت، يا ريت الكل يخلي باله وياخد حذره ويعمل المسحة".

كان الفنان محمد شاهين انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "سلامات" لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

الأغنية من كلمات كالوشا، ألحان وتوزيع رامي المصري، وتعد التعاون الأول بينه وبين شاهين.

شاهين يستعد خلال الساعات المقبلة لطرح أغنيته الجديدة 100 هزة، في حين كان أورتيجا قد طرح منذ قليل، كليب جديدا باسم "إعصار"، وتقول كلماته: أنا المغامر اللي كله خايف مني.. أنا المغامر اللي عقلي سابق سني.. الكل بيحلم يعاملني ويزاملني.. أنا متحطش في المقارنة اوعى تقارني.

شاهين أبدى منذ أيام رغبته في الاعتزال بسبب صعوبة الوسط، بحسب قوله.

وكتب شاهين عبر فيس بوك "أوحش حاجة هي الغربة في شغلها وفي مرارتها، إخص على الأيام والظروف اللي تخلي الواحد يروح لناس متعرفوش ولا يعرفها علشان لقمة العيش، إخص على الناس اللي خلتنا نتغرب علشان أكل العيش، الفن حلو لكن حاليا بقى ماسخ، الكبار بس هما اللي يقدروا يزودوا نجاحهم، أنا لو قررت أعتزل الغنا أقسم بالله ماهرجع له تاني وهشوف شغل تاني، اتبسطوا ياللي خايفين ومرعوبين متقلقوش الرزق موجود في كل مكان على الأرض".