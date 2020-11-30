أستاذ ميكروبيولوجي بجامعة القاهرة: مصر تنتج المعرفة ولا تستهلكها فقط

كشف الدكتور رامي كرم عزيز، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، أسباب دخول 369 عالما مصريا في قائمة ترتيب قاعدة البيانات "سكوبس" لأعلى 2% من علماء العالم، قائلا إن القائمة تجمع 160 ألف عالم من ضمن 7 أو 8 ملايين عالم، لهم تأثير علمي بمعنى أن المواطنين يستخدمون أبحاثهم، لافتا إلى أن نصيب جامعة القاهرة من تلك القائمة جيد، حيث بلغ عدد العلماء بها 55 عالما.

وأضاف "عزيز"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن القائمة مستقلة وليست تابعة لجامعة ستانفورد، لكن الباحث الذي أجرى الفرز ينتمي لتلك الجامعة، بينما القائمة تديرها قاعدة بيانات "سكوبس" التابعة لإحدى دور النشر، نظرا لأن الجامعة أحد الممثلين في هذه القائمة.

وأشار إلى أن عدد العلماء المصريين ارتفع هذا العام بواقع 20 عالما منذ 2018، وهذا يدل على أن مصر تنتج المعرفة ولا تستهلكه فقط، مؤكدا أن مقولة "الأبحاث المصرية رهينة الأدراج" مقولة غير صحيحة، بل يستفيد منها الغرب، وحدثت طفرة من ناحية الاهتمام بالنشر الدولي، وجامعة القاهرة تشجع الجميع لنشر أبحاثهم، خاصة أنه يتم دعم الباحثين من قبل الجامعة.

ولفت إلى أنه حصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ذلك قرر العودة لمصر، موضحا أنه لا يوجد فوارق بين المجالات حاليا، خاصة بين العلوم الأساسية والتطبيقية، والاثنان يكملان بعضهما البعض، "زمان كنا بنقول لا نمتلك رفاهية العلوم الأساسية ولازم نطبق علطول، ولكن أعتقد دة مش صح ولازم نمشي الاتنين مع بعض"، مشيرا إلى أن جائزة نوبل هذا العام كانت عن علم أساسي نتج عنها تطبيق هام، وهي إعادة كتابة الجينات.