التفاصيل الكاملة لغرق "فتاتين في النيل" بالقناطر.. والأمن يفحص

تواصل الجهات المختصة التحقيق في واقعة غرق فتاتين، في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ فتاة وخطيبها كانوا في رحلة للتنزه وكان بصحبتهما 4 آخرين، شابين وفتاتين، وأثناء التنزه خطر ببالهم فكرة الاستحمام في النيل، وعقب الاستحمام غرقت فتاتين، لعدم قدرتهن على السباحة.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم سامح بدوي، رئيس مباحث مركز إمبابة، أنّه بمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق من المحققين والإنقاذ النهري وضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبدأت الواقعة رحلة البحث عن جثث المتوفين، وتمكنت القوات من انتشال جثتي الفتاتين، بعد نحو 40 دقيقة من البحث في المياه.

وعقب ذلك بدأ رجال المباحث، تحت قيادة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز إمبابة، مناقشة أصدقاء الفتاتين، الذين أكدوا في محضر الشرطة أنّ الفتاتين غرقا بسبب عدم قدرتهن على السباحة، وأنّهم حاولوا إنقاذهن ولم يتمكنوا، وكشفت عن هويتهن وجرى الاتصال بأسرهن لمناقشتهمن حول ملابسات الواقعة وتسلم جثث ذويهم.

وأجرت جهات التحقيق تحريات حول الواقعة، وبدأت تفريغ الكاميرات، ومناقشة عدد من الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، ولبيان عما إذا كان هناك شهبة جنائية من عدمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من المحققين إلى مكان الواقعة، وأجرت معاينة تصويرية لمكان الحادث، وتحفظت على الكاميرات، وبدأت استجواب أصدقاء الفتاتين، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.