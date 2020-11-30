طرح خرائط بيانات أول مزايدة عالمية للمعادن.. الكاولين بـ8 آلاف جنيه

أعلنت وزارة البترول في وقت سابق، طرح مزايدة جديدة للمعادن المصاحبة كجزء ثانٍ من المزايدة الأولى، التي طرحت للتنقيب عن الذهب وبعض المعادن، وعرضت خرائط البيانات الخاصة بأول مزايدة عالمية للمعادن.

وأوضحت الوزارة أنّ المزايدة أُنشئت للبحث والتنقيب عن 9 معادن: الحديد، الرصاص، أملاح البوتاسيوم، النحاس، الفوسفات، الكاولين، الفلسبار، الرمال البيضاء، ورواسب بحيرة ناصر.

وأضافت أنّ هذه المناطق طرحت للمزايدة منذ يوم 19 نوفمبر لتنتهي يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2021.

وكشفت هيئة الثروة المعدنية، عن خرائط المناطق المطروحة للبحث عبر موقعها الإلكتروني، كما حددت الهيئة سعر كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة، وهي 3 آلاف جنيه أو ما يقابلها بالدولار الأمريكي.

ووضعت الهيئة المبالغ الخاصة بحزم المعلومات الخاصة بكل معدن على النحو التالي: الحديد 8 آلاف جنيه مصري، النحاس 16 ألف جنيه، الرصاص 12 ألف جنيه، فوسفات وادي النيل 16 ألف جنيه، فوسفات الداخلة 8 ألاف جنيه، الكاولين 8 آلاف جنيه، الفلسبار 8 آلاف جنيه، البوتاسيوم 16 ألف جنيه، الرمال البيضاء 8 آلاف جنيه، ورواسب بحيرة ناصر 8 آلاف جنيه.

وتعد المزايدة رقم 2 بعد الإعلان عن نتيجة مزايدة الذهب، ومن المفترض أن تنتهي مدة قبول العروض الخاصة بالمزايدة منتصف مارس المقبل.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، إنّه ستكون هناك مزايدات جديدة طوال العام، على أن يكون هناك إعلان عن الموارد كل 4 أشهر، لافتا إلى أنّ الثروة المعدنية من أهم الثروات في مصر، ولم تحظَ في السابق بالأولوية والاهتمام المطلوب، لذا بدأت الوزارة العمل على وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها.

وأوضح أنّ قطاع البترول يشارك بـ27% من الناتج القومي للدولة، وكان من المؤسف ألا تمتلك الثروة المعدنية أكثر من 0.5%، لذلك عملنا على تعديل قانون الثروة المعدنية حتى تتحقق لها المشاركة الكبيرة.