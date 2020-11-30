أهالي بيلا يحاولون منع مرشح من إقامة مؤتمر انتخابي ويعتدون على أنصاره

حاول عدد من أبناء قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، منع المرشح المستقل عزت عبد الرحمن، من إقامة مؤتمره الجماهيري، واعتدى بعض الأهالي على أنصاره، فيما صمم المرشح على إقامة المؤتمر بعد استدعاء قوات الشرطة، ما أدى لتعاطف الكثير من الأهالي معه، ودونوا منشورات عبر صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، يدعمونه بعدما حدث.

فيما أكد المرشح، أنه أقام المؤتمر وسيقيم مؤتمرا جماهيريًا اليوم الإثنين بقرية الكوم الطويل في إطار جولاته الانتخابية، في الوقت الذي يسعى فيه المرشحون المستقلون في دوائر المحافظة الأربع لتكثيف المؤتمرات والجولات الانتخابية، حيث كثف المرشح المستقل عن الدائرة الرابعة التي تضم مراكز" الحامول، بيلا والبرلس"، الصحفي محمد ذكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، جولاته الانتخابية في القرى طلباً لدعمه.

فيما يكثف النائب الحالي أحمد طنطاوي، المرشح عن الدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، من جولاته الانتخابية متجولا بين المركزين بعدما حصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، كما يكثف المرشح المستقل باسم حجازي من جولاته ومؤتمراته في نفس الدائرة، إلى جانب المرشح مراد القطان الذي لجأ إلى عقد لقاءات عائلية بعدما كسب تعاطف أهل قلين، عقب وفاة ابنه خلال انتخابات الجولة الأولى.

وفي الدائرة الثانية ومقرها الرياض وسيدي سالم، يكثف المرشحون المستقلون" محمد مفتاح، محمد عبدالحميد هاشم، وماهر المصري"، من المؤتمرات الانتخابية بالقرى طلباً لدعم الأهالي، معتمدين على وعيهم وعدم الانزلاق وراء ما يُسمى بالمال السياسي، فيما يكثف مرشحو الدائرة الرابعة والتي تضم مراكز" دسوق، فوه، ومطوبس"، المستقلون وهم" يوسف البدري، ومحمد عبدالعليم داوود، ومحمد الصامودي "، من جولاتهم الانتخابية بالمراكز طلبا للدعم.

وقرر حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، وقف جولاته ومؤتمراته لعدة أيام حدادا على وفاة أمين تنظيم الحزب، المحاسب أحمد جعفر، شقيق اللواء عادل جعفر، مساعد وزير الداخلية لجهاز الأمن الوطني، وقرر الحزب، الاكتفاء بعقد مؤتمر جماهيري مجمع قبل فترة الصمت الانتخابي لدعم مرشحيه في الدوائر الـ4 قبل جولة الإعادة