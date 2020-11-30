دفن العالم النووي الإيراني محسن زادة المتهمة إسرائيل باغتياله

دفن العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، اليوم، في مقبرة "الشهداء المجهولين والعالم النووي مجيد شهرياري"، في شمال طهران بإيران.

ووصل جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، فجر أمس الأحد، إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الجمعة الماضي، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، واتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على عملية الاغتيال.

وأعلن "تلفزيون برس" الإيراني الناطق بالإنجليزية، اليوم، أنّ السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة "صنع في إسرائيل".

وقال مصدر- طلب عدم نشر اسمه للمحطة-: "السلاح الذي انتشل من موقع العمل الإرهابي (حيث اغتيل فخري زادة) يحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية".