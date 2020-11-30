بدء تصوير "قارئة الفنجان" في بيروت: المسلسل 10 حلقات

بدأ تصوير مسلسل "قارئة الفنجان" في بيروت والذي يأتي في 10 حلقات والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وكان قد أعلن المنتج اللبناني جمال سمان عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" عن بدء تصوير حلقات المسلسل، وقال في تغريدته: "بعون الله انطلقنا بتصوير مسلسل جديد من نوعه بعنوان قارئة الفنجان 10 حلقات للمخرج محمد جمعة، قصة هاني سرحان وتأليف إياد صالح كل التوفيق لكل فريق العمل والنجوم أحمد فهمي وباسم مغنية وورد الخال روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب والجميع".

ومن المقررعرض مسلسل قارئة الفنجان على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، والمسلسل من إخراج محمد جمعة، قصة هاني سرحان سيناريو وحوار إياد صالح.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم أحمد فهمي، باسم مغنية، ورد الخال، روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب، بدأ بالفعل الفنان أحمد فهمي في تصوير حلقات المسلسل بمدينة بيروت.

وعلى جانب أخر، كانت آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان أحمد فهمي مسلسل "إسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وإخراج كريم العدل.

وفي سبتمبر الماضي تحدث أحمد فهمي عن دوره في مسلسل إسود فاتح عبر بيان صادر عنه: "الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقاً، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائي للشخصية"، متابعًا: "ألعب دور خالد نعمان، رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا (هيفاء وهبي)".

وأشار إلى أن "خالد رجل طموح، ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها، ويبرّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه".

وأعرب أحمد فهمي عن سعادته لتعاونه مع الفنانة هيفاء وهبي، مُشيدًا بأداءها الفني، قائلًا: "ممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة".