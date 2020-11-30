اختتام منتدى "المساواة والقيادات النسائية الرياضية" الدولي الافتراضي 

اختتم منتدى "المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية" الدولي الافتراضي باستضافة اللجنة الأولمبية السعودية بإقامة 7 ‏جلسات حصدت ما يقارب الـ120 ألف مشاهدة على البث المباشر في حساب اللجنة الأولمبية العربية ‏السعودية.‏

وذكرت عضو مجلس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي في جلسة "القيادات ‏النسائية في المنظمات الرياضية" أن رحلتها الرياضية بدأت بأحلام صغيرة بممارسة الرياضة مع ‏أصدقائها، وعلى إثرها أنشأت أول فريق رياضي نسائي سعودي في المملكة عام 2006، بمشاركة ‏الكثير من السيدات السعوديات، مشيرة إلى أن المملكة من خلال رؤية 2030 تمهد الطريق للكثير ‏من الفتيات لتحقيق طموحاتهن سواءً على المستوى الرياضي أو الشخصي.‏

وفي جلسة "تجربتي مع التايكوندو" كشفت عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ميريام ‏بافريل أنها مارست الكثير من الرياضات المختلفة بداية من السادسة من عمرها، وكانت تتدرب ‏لمدة 4 ساعات في اليوم حينما كانت في عمر الـ15 سنة، وهو الأمر الذي ساعدها لتصبح بطلة ‏أولمبية في فترات لاحقة من حياتها.‏

وأكد الدكتور جون كولن مدير خدمات النقل التلفزيوني بالاتحاد الدولي للتايكوندو، أن توجيهات ‏اللجنة الأولمبية الدولية شددت على أن يكون هناك تغطية إعلامية متساوية بين الجنسين خلال ‏المنافسات وبعدها، إضافة إلى المساواة في التوظيف والرواتب والفرص العملية الممنوحة للرياضيين ‏ما بعد الاعتزال.‏

وفي جلسة "اللاعبات في تايكوندو البارالمبية" قالت ليزا جينسينج: حاولت التأهل لأولمبياد أثينا ‏‏2004 كلاعبة مكتملة الأطراف والحواس، وفي عام 2007 تم تشخص يدها اليسرى بالسرطان، ‏ومع الرحلة العلاجية المتواصلة توصل الأطباء إلى ضرورة بترها عام 2012، مضيفة أن طموحها ‏الرياضي لم يتوقف بذهاب يدها، بل واصلت شغفها الرياضي إلى أن انتهى الأمر بها أن تصبح بطلة ‏العالم لتايكوندو البارالمبية لأربع مرات. ‏

وكشفت رئيسة لجنة الرياضة للجميع بالاتحاد الدولي للتايكوندو سارة ستيفنسون في جلسة "تمكين ‏المرأة في الاتحاد الدولي للتايكوندو" أن اللعبة لم تكن ناجحة في المملكة المتحدة في فترة الثمانينات ‏والتسعينات الميلادية، ومع التدريب والتطوير المستمر والصبر أصبحت أول بطلة بريطانية في ‏التايكوندو بعمر الـ18 عاما تحصل على الميدالية الأولمبية.‏

من جانبه وجه رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية على استضافة الأولمبية ‏السعودية للمنتدى، واصفاً فعالياته بالناجحة ‏والمتنوعة.‏

وقال تشونغ وون في خطاب لرئيس الأولمبية السعودية: "لقد تلقينا إشادت رائعة بالمنتدى، ‏ليس فقط بالعروض الملهمة التي قدمناها، بل من المتحدثين والجوانب التي شهدها المنتدى، ‏بفضل الدعم الرائع الذي قدمه فريق العمل من خلال الاستعدادات قبل المنتدى وخلاله وبعده"، ‏مشيراً إلى الإعجاب الكبير من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية لمخرجات المنتدى التي من أبرزها ‏تعزيز المساواة بين الجنسين.‏

يُذكر أن المنتدى الدولي الافتراضي هو الأول من نوعه الذي تستضيفه اللجنة الأولمبية العربية السعودية وينظمه الاتحاد الدولي للتايكوندو بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتايكوندو ومؤسسة التايكوندو الإنسانية تحت عنوان "المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية".