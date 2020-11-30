مصدر: لا توجد شبهة جنائية في وفاة الرضيعة "رحمة".. وإخلاء سبيل الأم

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتسبب في وفاة رضيعتها "رحمة" إثر نومها بالخطأ عليها، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة استمعت إلى رواية الأم، والتي أكدت أنها لم تقصد التسبب في وفاة ابنتها، مشيرًا إلى أن النيابة تواصل التحقيق في الواقعة لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة.

وأكدت التحريات، أن ضباط المباحث ذكروا أن الأم هي من حضرت إلى قسم الشرطة وحررت بلاغًا بالواقعة، وقالت فيه إنها فوجئت بوفاة ابنتها في الصباح.

وتابعت والدة الطفلة في أقوالها بالمحضر "أول امبارح كان الجو برد شديد، وجبت موقد نار قعدت جنبه ألعب أنا ورحمة بعد تناولي العشاء، ثم بكت وخدتها في حضني ورضعتها ونامت مني وغلبني النوم أنا كمان، وصحيت الصبح، لقيتنى نايمة عليها، وهى ميتة".

وكشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تفاصيل وفاة رضيعة، 45 يومًا، أثناء نومها بجوار والدتها بمنطقة دار السلام، وتبين من التحريات الأولية أن الأم تقيم بصحبة ابنتها في غرفة بعقار تحت الإنشاء، وأثناء نومها تقلبت في الفراش فكتمت أنفاس الرضيعة، ما أسفر عن وفاتها.

وكشفت التحريات الأولية التى باشرها العميد محمد الشرقاوي مدير البحث الجنائي، عن أن الأم سبق اتهامها في قضية تسول، وأقامت علاقة غير شرعية مع أحد عمال النظافة "لا تعلم بياناته"، بعدما وعدها بالزواج، ما أسفر عن حملها.

وأضافت التحريات أن الأم لم تقصد قتل طفلتها، وأنها أثناء إرضاع الطفلة غلبها النوم، فكتمت أنفاس الصغيرة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة حجز الأم على ذمة التحريات، والاستماع لأقوالها مرة أخرى.