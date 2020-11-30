ثقافة المجتمعات بين مصر والسودان.. ماجستير بمعهد البحوث الHفريقية

ناقش معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، ثاني رسالة ماجستير وأول باكورة أعماله بقسم الأنثروبولوجيا بالمعهد، اليوم، بعنوان "ثقافة المجتمعات الحدودية بين مصر والسودان دراسة لآليات التوطين الثقافي لقبائل العبابدة والبشارية في وادي العلاقي دراسة ميدانية في الانثروبولوجيا الثقافية"، المقدمة من الباحث محمد حساني علي بخيت.

وضمت لجنة المناقشة الدكتور محمد احمد غنيم أستاذ الانثروبولوجيا الثقافية - جامعة المنصورة، ومن الدكتور عبد الرحيم تمام ابو كريشة أستاذ علم الاجتماع بكلية الخدمة الاجتماعية - جامعة أسوان، والدكتور مرفت العشماوي عثمان استاذ الأنثروبولوجيا المساعد - جامعة الاسكندرية، وفي نهاية المناقشة تم منح الباحث محمد حساني على بخيت درجة الماجستير فى الانثروبولوجيا الثقافية بتقدير امتياز

وأكد الدكتور محمد مسعد إمام، عضو لجنة الإشراف علي الرسالة والمدرس بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن دراسة ثقافة المجتمعات الحدودية من أهم الموضوعات الخاصة بالأنثروبولوجيا، بما تحمله هذه المجمعات من ثقافات فرعية مميزة، تحتوي علي العديد من العناصر والرموز الثقافية، التي تجعلها قبلة للباحثين في ميدان الأنثروبولوجيا بفروعها المختلفة.

وأوضح الدكتور السيد عويس عمران، عميد المعهد، أن قيادات المعهد حريصة كل الحرص علي تشجيع البحث العلمي الذي يمثل النواة الأساسية لتحقيق التقدم والرقي ودفع عجلة التنمية بمصر، وعلي مدى الشهور القادمة سوف يقدم المعهد زهورا وثمارا أخري للمجتمع الأسواني والإفريقي، وهذا الانتاج هو حصاد جهد ودعم إدارة المعهد وجميع منتسبي المعهد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وإدارة الجامعة، والمعهد لا يدخر جهدا في مساعدة الباحثين، ويقدم لهم التسهيلات والاستعانة بخبرات الأساتذة المتخصصين، في كل مجال.

وتابع عمران، أن القارة الأفريقية بها إمكانيات هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل، كما أنها غنية بالموارد الطبيعية، فضلا عن كونها القارة الأكثر شبابًا على مستوي العالم، وبالرغم من ذلك فإن هذه الإمكانيات الكبيرة يهددها عدد كبير من التحديات والخاطر، لذلك جاء الدور الهام الذي يقوم به معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، الذي ولد عملاقا من رحم جامعة أسوان بتعميق المعرفة بالشئون الأفريقية، والقيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالقارة الأفريقية، وتوثيقها ونشرها، وتكوين الباحثين والمتخصصين علمياً في شئونها.

وأضاف عميد المعهد، وفي هذا الإطار فان معهد البحوث والدراسات الأفريقية، يستعد لتنظيم المؤتمر السنوي الأول لشباب باحثين معهد البحوث والدراسات الإفريقية في شهر ديسمبر القادم، والذي يهدف الي تحقيق أقصي استفادة للقارة وإيجاد حلول للمشكلات الأفريقية، والتعامل أيضاً بمسئولية مع التداعيات السلبية لتغير المناخ، الذي فاقم من مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية.