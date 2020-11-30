فحص 850 ألف سيدة في مبادرة "صحة المرأة" بالدقهلية

وقًعت مديرية صحة الدقهلية الكشف على 850 ألف سيدة منذ بداية مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح له، اليوم، إن المديرية استقبلت ما يقارب 850 ألف سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية منذ بداية المبادرة، لافتًا إلى أن القافلة تجري الكشف والفحوصات الطبية اللازمة وتقدم التوعية بالعادات الصحية للحفاظ على صحة المرأة مشيرا إلى تحويل أكثر من 173 ألف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن المبادرة مازالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة، وتستهدف أيضا الكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة والتقييم للمرضى وتلقي العلاج الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات بعمر الإنجاب.

من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة الصحة، أن خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية بالمحافظة ستكون بمعدل 6 قوافل طبية علاجية خلال شهر ديسمبر على مستوى المحافظة، وتشمل بعض مراكز المحافظة مثل بلقاس والمنصورة ودكرنس وبني عبيد، وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة، وتوفير العلاج اللازم لها، وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

وأوضح أن خطة الشهر المقبل ديسمبر، تشمل تنفيذ القوافل في قرية جاليا الأولى بمركز بلقاس يومي "30 نوفمبر، 1 ديسمبر"، وقرية اليوسيفية بمركز بنى عبيد، يومي (7،8 ديسمبر)، وقرية دميانة بمركز بلقاس (يومي 11،12 ديسمبر)، وقرية الشركة 2 بمركز دكرنس يومي (14،15 ديسمبر)، وقرية المالحة، بمركز المنصورة، يومي (21،22 ديسمبر)، وقرية الروضة، بمركز بلقاس يومي (28،29 ديسمبر).

وأكد مكي أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظة متمنيا للجميع الصحة والسلامة.