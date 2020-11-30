في ذكراه.. تلاوات نادرة للقرآن بصوت عبدالباسط عبدالصمد برواية "ورش"

تطلق الإذاعة المصرية اليوم، ولأول مرة، تسجيلات نادرة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد، يتلو فيها آيات من الذكر الحكيم برواية ورش.

وكانت أسرة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ممثلة في نجله اللواء طارق عبدالباسط عبدالصمد، أهدت منذ أسبوعين نسخة من القرآن الكريم كاملا بصوته مسجلة برواية ورش عن نافع، إلى الإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

واستمع إلى النسخة، متخصصين باللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين بالهيئة الوطنية للإعلام، كما سمعها الدكتور عبدالكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر، ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور بشير دعبس الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ سيد عبدالمجيد وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وعبدالعزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون.

وبحسب تصريحات محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم، لـ"الوطن"، فسيتم إذاعة التلاوات اليوم بقنوات التليفزيون المصري وجميع القنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة المصرية.

تفاصيل تسجيلات الشيخ عبدالباسط عبدالصمد لرواية ورش

وترجع تلك الخاتمة المرتلة للعام 1986، وجرى تسجيلها بدولة المغرب بناء على طلب من الملك الحسن الثاني، الذي أهداها لروح والدة الملك محمد الخامس عام 1986م، قبل وفاة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بعامين، في مدة لم تتجاوز 13 يوما، وحضر تسجيلها الشيخ زرق خليل حبة، بناء لى دعوة من القصر الملكي بالمغرب.

وأحضر الشيخ الجليل نسخة من التسجيلات على شرائط ريل "ربع بوصة"، وأعيد الاستماع إليها من المشايخ رزق خليل حبة والشيخ محمود أمين طنطاوي والشيخ محمود برانق، وجرى مراجعتها وأرسلت لتذاع بالإذاعة والتليفزيون الرسمي بالمملكة المغربية.

واتخذت أسرة الشيخ عبدالباسط حيال الحفاظ عليها، أن نقلتها على شرائط كا2سيت بعد انقراض أجهزة الربع بوصة، وبعد استحداث وسائل النشر الحديثة نقلتها الأسرة على سيديهات، وظل النقل بالاستديوهات الخاصة لمدة تقرب من العام، ما كلّف العاءلة نحو 100 ألف جنيه في بدايات القرن الحالي، ثم أرسلتها إلى لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف في عام 2004، وجرى اعتمادها.

وقال محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم، إنّ شبكة القرآن الكريم لا تذيع تلاوات مرتلة غير رواية حفص عن عاصم، سوى للشيخ محمود خليل الحصري، وبهذا الإهداء وبعد المراجعة يصبح الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، هو الثاني الذي تذاع له تلاوات مرتلة بغير رواية حفص لأول مرة في تاريخ الإذاعة المصرية .

والراوي (ورش) هو من أصول مصرية، وانتشرت روايته بالمدينة ودول المغرب العربي وكثير من دول العالم.

من جانبه، قال عبدالعزيز عمران، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الدينية بالتليفزيون، إنّ الإهداء هو الأول من نوعه في العصر الحديث، ويراه لم ولن يتكرر، فقد سبق الشيخ عبدالباسط مولانا الشيخ الحصرى، ومنذ ذلك الحين لم نعثر على مفاجأة سارة تثلج صدور الملايين مثلما تحققت اليوم، ما يجعلنا نسجد لله شاكرين على عطياه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى.