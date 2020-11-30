"القومي الإيراني": علمنا بمكان اغتيال "زادة" ولم نأخذ الأمر جديا

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، أن إيران كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه.

وقال شمخاني للتلفزيون الإيراني: "الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال، في ذات الموقع الذي اغتيل فيه".

وأضاف: "لكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لاغتياله"، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وقال شمخاني: "عملنا على تعزيز حماية فخري زادة، ولكن العدو نفذ الاغتيال عبر طريقة جديدة، وحرفية، وتخصصية".

وأشار إلى أن "فخري زادة كان عالمًا نوويًا منقطع النظير، وله دور كبير في الصناعة النووية، والدفاع النووي، ومكافحة كورونا"، مؤكدًا أن "إيران لديها الكثير أمثال فخري زادة ولن يتمكن العدو من القضاء على قدراتهم العلمية".

وتابع أمين مجلس الأمن القومي قائلا: "دماء فخري زادة ستدفعنا إلى استكمال مسيرته ومتابعة جهوده"، آملا "أن يكون قصاص إيران لدماء فخري زادة مبهجا للشعب الإيراني".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".