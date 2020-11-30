قومي المرأة: تولي سيدة منصب "وكيل الشيوخ" إنجاز جديد في عهد السيسي

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ اللقاء بين المجلس ونائبات مجلس الشيوخ، ناقش قضايا المرأة والملفات المتعلقة بها، باعتبارها أولويات لدى القيادة السياسية، مؤكدة أنّ العمل جارٍ على قدم وساق، لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة المصرية.

وأضافت "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten: "لأول مرة تتولى امرأة منصب وكيل مجلس الشيوخ، وهذا من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي"، موضحة أنّ فكرة وجود مجلس الشيوخ، تعمل على التأكيد على التشريعات والتواصل بين الخبراء الموجودين تحت قبة الغرفة البرلمانية وبين الشارع.

وأوضحت أنّه جارٍ العمل على قانون الأحوال الشخصية، وأنّ الرئيس السيسي تعهد للمرأة المصرية، بأنّه لن يوقع على قانون غير منصف للمرأة، لافتة إلى أنّ لدينا قانون العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، وهناك الكثير من الملفات والقضايا التي تهم المرأة.

"القومي للمرأة" عن مشاركة السيدات في الانتخابات البرلمانية: لم يخذلن مصر

وقالت أمل عبدالمنعم، المشرفة على غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، في وقت سابق، إنّ السيدات لم يخذلن الدولة في الانتخابات البرلمانية التي تتم الآن، وشاركن فيها بقوة.

وأضافت عبدالمنعم، أنّ السيدات هن من يؤثرن على أزواجهن، ولدينا 2000 سيدة يتابعن الانتخابات بالغرفة في 14 محافظة، ويرصدن الشكل العام للانتخابات، ويوجهن المخالفات إلى غرفة العمليات المركزية، للتعامل معها بسرعة".

وتابعت: "لا ندعم أي مرشح، وشجعنا السيدات على المشاركة في الانتخابات، وحملة (صوتِك لمصر بكرة) وصلت إلى أكثر من 1.6 مليون مواطنة في الفترة التي سبقت انتخابات مجلس الشيوخ".

وواصلت "عبدالمنعم": "رصدنا سلبيات متعلقة بمنع أنصار بعض المرشحين من دخول المناطق الانتخابية من قبل أنصار المرشحين المنافسين، وجرى التعامل مع الوضع بسرعة، نبلغ غرفة عمليات المحافظة التي تشهد المخالفة، وننسق مع غرف العمليات بكل المحافظات".