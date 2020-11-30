فحص مليوني مواطن بالشرقية ضمن مبادرة الرئاسة لعلاج الأمراض المزمنة

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة بمبادرة الرئيس السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة في العمل علي مدار الساعة بالمحافظة، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة، حيث أجرت الفحوصات اللازمة لما يقارب مليوني مواطن ومواطنة بالمحافظة، بنسبة تغطية ١٢٣.٩%.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له، اليوم، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قدمت الخدمة الطبية لعدد 1943451 مواطنا بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية التي تهدف إلي المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية في أماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف المواطنين فوق عمر 40 عامًا، والمواطنين من عمر 18 حتي 40 عامًا المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلي الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وكانت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية قامت، بإشراف مديرة الإدارة، بالتنسيق مع المثقفين الصحيين بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف بمدارس المحافظة، لتوعية وتثقيف هيئة التدريس، وطلبة المدارس صحيا، وذلك في عدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة وهي "الإبراهيمية، القنايات، العاشر من رمضان، ديرب نجم، منيا القمح، القرين، بلبيس، ههيا، أبوكبير، فاقوس، أبوحماد، الصالحية، كفرصقر، أولادصقر"، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية، ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، وأيضا تنفيذ عدد من اللقاءات الجماهيرية فى بعض المصالح الحكومية منها مجلس مدينة فاقوس.