عقوبات صينية على 4 مسؤولين بمنظمات أمريكية

أعلنت الصين اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 من مسؤولي المنظمات غير الحكومية الأمريكية، كإجراء مضاد للتحركات الأمريكية إزاء منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إنّ العقوبات تم فرضها على هؤلاء الأشخاص جاءت بسبب ما وصفته بـ"تصرفاتهم الشريرة" المتعلقة بهونج كونج، مشيرة إلى أنّه سيتم منعهم من دخول الصين.