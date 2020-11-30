رئيس التحرير

محمود مسلم

عقوبات صينية على 4 مسؤولين بمنظمات أمريكية

كتب:

أ ش أ
12:31 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى

الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى

أعلنت الصين اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 من مسؤولي المنظمات غير الحكومية الأمريكية، كإجراء مضاد للتحركات الأمريكية إزاء منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إنّ العقوبات تم فرضها على هؤلاء الأشخاص جاءت بسبب ما وصفته بـ"تصرفاتهم الشريرة" المتعلقة بهونج كونج، مشيرة إلى أنّه سيتم منعهم من دخول الصين.

اقرأ المزيد:

محاصرة 10 أشخاص في حادث منجم فحم بوسط الصين

كوريا الشمالية تغلق حدودها مع الصين لوقف انتشار كورونا

نائب اتحاد المستثمرين: مصر ستكون نافذة تصديرية لأفريقيا بدلا من الصين

الصين بصدد منع جميع واردات النفايات الصلبة بدءا من 2021