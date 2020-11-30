رئيس الإذاعة عن بث تلاوة نادرة لعبدالباسط عبدالصمد: نصف ساعة بعد الظهر

نسخة صوتية للقرآن الكريم، عمرها 34 عاما، سُجلت في 13 يوما فقط، بناء على طلب من الملك المغربي الحسن الثاني، تظهر إلى النور اليوم عقب صلاة الظهر عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في الذكرى الـ32 لوفاة الشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد.

غرابة الحدث ليست في الصوت العذب الذي ينتظره الملايين خلف أجهزة الراديو، بل في كونها تلاوة جديدة للشيخ الراحل برواية "ورش عن نافع"، رغم أنّ الإذاعة المصرية لا تذيع تلاوة مرتلة بغير رواية حفص عن عاصم، سوى لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، وبهذا الإهداء وبعد المراجعة، يصبح عبدالباسط عبدالصمد، الشيخ الثاني الذي تذاع له تلاوات مرتلة بغير رواية "حفص".

عبدالباسط عبدالصمد هو الشيخ الثاني الذي تذاع له تلاوات مرتلة بغير رواية "حفص"

وعقب رفع أذان ظهر اليوم الموافق الثلاثين من نوفمبر، يسمع جمهور إذاعة القرآن الكريم تلاوة قرآنية لمدة نصف ساعة برواية "ورش" بصوت الراحل عبدالباسط عبدالصمد تزامنا مع ذكرى وفاته، بعد أن أهدت أسرة الشيخ الراحل ممثلة في نجله اللواء طارق عبدالباسط عبدالصمد، القرآن الكريم كاملا ومسجلا برواية ورش عن نافع، للإذاعة المصرية، وبحسب تصريح محمد نوار، رئيس الاذاعة، حوّلت أسرة الشيخ الراحل النسخة المسجلة على وسائط حديثة وأهدتها للإذاعة على اسطوانات CD لبثها عبر الأثير.

سُجّلت بناء على طلب الملك المغربي الحسن الثاني بعد دعوة عبدالباسط إلى بلاده بحضور شيخ من الأزهر

النسخة الصوتية المسجلة برواية "ورش عن نافع"، يرجع تسجيلها إلى طلب الملك المغربي الحسن الثاني، بدعوة عبدالباسط إلى المملكة المغربية لرغبته في إهدائها لروح والدة الملك محمد الخامس، وحضر تسجيلها شيخ من الأزهر الشريف، بدعوه من القصر الملكي بالمغرب، وبحسب تصريحات نوار لـ"الوطن"، أحضر الشيخ نسخة من التسجيلان على شرائط ريل "ربع بوصة"، وأعيد الاستماع إليها من المشايخ رزق خليل، والشيخ محمود طنطاوي والشيخ محمود برانق، وجرى مراجعتها وأرسلت لتذاع بالإذاعة والتليفزيون الرسمي بالمملكة المغربية قبل عامين من وفاة عبد الباسط عبد الصمد.

بداية من أول سورة الفاتحة، حتى الآية 63 من سورة البقرة، سوف تذيع الإذاعة اليوم هذه التلاوة التي تم الاستماع إليها من قبل لجنة من المشايخ، على أن تقرر بث أجزاء القرآن الكريم بتلك الرواية وفق جدول زمني محدد لإذاعة القرآن الكريم بالتوازي مع التلاوة التي كانت تذاع من قبل برواية "حفص" للقاري الراحل عبدالباسط عبدالصمد، بحسب تصريحات نوار.