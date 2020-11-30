تفاصيل وأسعار رحلات "النايل كروز" للأقصر وأسوان في شركات السياحة

تنظم وزارة الشباب والرياضة سنويًا، رحلات نيلية "نايل كروز" للأقصر وأسوان، بواقع 4 أو 5 أفواج خلال فصل الشتاء، إلا أنّ الكثير من المواطنين لا يحالفهم الحظ بالحجز في هذه الرحلات، لذا يلجأ البعض إلى شركات السياحة، التي تنظم هذه الرحلات بشكل دوري.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أسعار رحلات النايل كروز للأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء، وفقًا لعدد من شركات السياحة على النحو التالي:

رحلة لمدة 3 ليالِ

يبدأ سعر الرحلة للفرد من 2120 جنيهًا في الكابينة المزدوجة بالباخرة النيلية، ويشمل السعر الإقامة شاملة جميع الوجبات (الإفطار - الغذاء - العشاء)، الزيارات والانتقالات والإرشاد ورسوم الدخول للمناطق الأثرية خلال برنامج الرحلة، والانتقالات من وإلى محطة القطار.

ويصل سعر الرحلة لمدة 3 ليالِ إلى 2625 جنيهًا للفرد، إلا أنّ السعر يشمل الإقامة كاملة على الكروز "إفطار - غذاء - عشاء"، وزيارة السد العالي ورمز الصداقة، ومعبد فيلة، ومعبد إدفو، ومعبد كوم إمبو، وهويس اثنا، ومعبدي الأقصر والكرنك، وزيارة البر الغربي ووادي الملوك ومقبرة حتشبسوت، ورسوم دخول المزارات، ومرافق للرحلة والانتقالات الداخلية.

رحلة لمدة 4 ليالِ

يبدأ سعر الرحلة من 3350 جنيهًا، يشمل إفطار وغذاء وعشاء أوبن بوفيه، وتي تايم أثناء الإبحار "شاي ونسكافيه وكيك وكوكيز"، وحفلات ترفيهية بالمركب (شرقي وتنورة وجلابية بارتي وديسكو)، والإرشاد وتذاكر دخول المزارات: معبد فيلة بالمركب، السد العالي، خزان أسوان، رمز الصداقة، معبد الكرنك، معبد الأقصر، وادي الملوك، معبد حتشبسوت، تمثالين ممنون، معبد إدفو بالحنطور، معبد كوم إمبو، فيما لا يشمل السعر: الانتقالات ذهاب وعودة من القاهرة بالقطار أو الطيران ويمكن إضافتها، كما لا يشمل أي رحلات اختيارية غير مذكورة بالبرنامج.

رحلة لمدة 5 ليالِ

يتراوح سعر رحلات النايل كروز لمدة 5 ليالِ بين 4200 و5000 جنيه، ويشمل السعر إقامة كاملة على الكروز وسط النيل والمزارات وتكلفة الطيران وتذاكر دخول المزارات والحفلات الترفيهية والانتقالات الداخلية.