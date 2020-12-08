منظومة "التحول الرقمي" تنجح في اختبار كورونا

شهدت مصر فى العام الجاري، تطورا كبيرا فى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم والصحة والعمل وغيرها، حيث أكد ذلك على أهمية استفادة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي فى كل القطاعات والتي تم إطلاقها قبل نحو 4 سنوات، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا، حيث نتج عن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فرص للتعلم والعمل عن بٌعد؛ ونجحت مصر بجدارة في التحول الرقمي بعد أن وضعتها أزمة كورونا فى اختبار صعب، اجتازته بامتياز.

خصصت الحكومة المصرية ما يقرب من 1.9 مليار دولار، كاستثمارات فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2019-2020، ما ساهم في تقدم مصر فى عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بقياس سرعات الإنترنت، وجاهزية استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تبنت مشروعا ضخما لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019، وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالي باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.

وأضاف الوزير، أن تطوير البنية التحتية والتشريعية أدى إلى تقدم ترتيب مصر في المؤشر العام 55 مركزا، لتصبح في المركز 56 عالميا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز 111 بين 194 دولة في عام 2019، وفقا لما تم الكشف عنه فى تقرير مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت - Oxford Insights" ومركز ابحاث التنمية الدولية.

وعلى مستوى خدمات الإنترنت، احتلت مصر المركز الـ90 عالميًا، بسرعة 34 ميجا بايت، فى خدمات الإنترنت الأرضى، تلتها غينيا فى المركز 91، بسرعة إنترنت 33 ميجا بايت، وسبقتها جامايكا بسرعة 36 ميجا بايت، وجنوب إفريقيا، فيما جاءت سنغافورة فى المركز الأول بسرعة 229 ميجا بايت، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المركز 29 بسرعة 117 ميجابايت.

وأشار الوزير، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من جائحة كورونا، استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%؛ موضحاً أنه نتج عن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فرص للتعلم والعمل عن بٌعد؛ مشيراً إلى أن التعلم عن بٌعد أتاح للوزارة الفرصة لمضاعفة أعداد المتدربين بما يتكامل مع جهودها في مضاعفة فروع معاهد التدريب في المحافظات.

وأضاف أن فرص العمل بشكلها التقليدي ستظل دوما محدودة في نطاق الاقتصاد المحلي ومن هنا تأتي أهمية العمل عن بٌعد من خلال منصات العمل الحر والتي تسهم في إزالة الحدود ليصبح سوق العمل هو الكرة الأرضية بأكملها؛ مشيراً إلى أن أزمة كورونا ساهمت في تغيير نظم الإدارة نحو تقبل ثقافة العمل عن بٌعد؛ وهو الأمر الذي يقترن بتقبل الدول التي بها أسواق نشطة لهذا النموذج من العمل لكونه يوفر لها الاستفادة من الخبرات وسد الفجوات المهارية لديها دون الحاجة إلى استضافة فعلية لهذه المهارات على أرضها.

وأوضح طلعت، أن هناك العديد من الفرص والبرامج التدريبية التي توفرها الوزارة وجهاتها التابعة لصقل المهارات الرقمية لدى الشباب، حيث تم زيادة الفرص التدريبية المقدمة من 4500 فرصة في 2018، إلى أكثر من 100 آلف فرصة في 2020؛ موضحاً أن هناك توجها حالياً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإدراج مهارات العمل الحر لإعداد المهنيين المستقلين كمحور أساسي في كل الدورات التدريبية؛ مؤكداً على ثقته في قدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية في صناعة المهنيين المستقلين.

وقال الوزير إن وزارة الاتصالات اتخذت عددًا من المبادرات الهامة لدعم المنظومة الصحية والقطاع الطبي في ظل تداعيات أزمة كورونا، وذلك من خلال التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات مقدمي خدمات الاتصالات في مصر؛ وكان من أبرزها إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة لخدمة الرد على استفسارات المواطنين بهدف زيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و15335 مع التوجيه بإتاحة الاتصال بهذه الخطوط من التليفون الثابت والتليفون المحمول مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، بالإضافة إلى إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 600 مبنى حكومي بمحافظة بورسعيد فى للمرحلة الأولى لــــ التحول الرقمي، وسيتم ربط نحو 1200 مبنى حكومي بالمحافظات فى المرحلة الثانية.

وأكد أنه سيتم توصيل 33 ألف مبنى حكومي فى 27 محافظة بتكلفة 5.5 مليار جنيه من موازنة الدولة، وذلك فى مدة تصل إلى 36 شهرا.

وشدد الوزير على أن تحقيق "مصر الرقمية" ليست مسئولية الوزارة وحدها ولكن المجتمع بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع أكاديمي، والهدف من التحول الرقمى تقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر، فهو الهدف الأسمى للحكومة فى تقديم خدمات وأبسط وأكثر شمولا.

وأضاف أن هناك أهدافا أخرى للتحول الرقمى منها ترشيد موارد الدولة، إذ يوجد هدر كبير ناتج عن استخدام مستندات ورقية، أما استخدام التطبيقات الرقمية فتساهم فى حماية الموارد واستخدامها بشكل أفضل.

وشهدت الشهور الماضية إطلاق منصة مصر الرقمية، والتى تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البيني مع جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، لافتا إلى أن هذا المشروع الرقمي المميز، تمكن في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، كما تستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.