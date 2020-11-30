إحالة 22 مخالفة تموينية بالدقهلية للنيابة وإعدام 384 كيلو أغذية فاسدة

شنت محافظة الدقهلية حملات رقابية ضمت مديريات "التموين، الصحة، والبيئة" للمرور على المنشآت الصناعية والبترولية ومحلات بيع السلع بمختلف أنواعها، أسفرت عن ضبط 4 آلاف لتر سولار وبنزين تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء وتحرير 22 مخالفة تموينية ونقص فى الاشتراطات الصحية والبيئة بعدد من المنشآت، وقرر المحافظ إحالتهم للنيابة العامة بالإضافة إلي إعدام 384 كيلو جرام أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

خرجت الحملات في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة مشيرا إلى أنه لن يسمح بالفساد والتلاعب بالأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع.

وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات مشيرا إلى قيام حملات تموينية وصحية وبيئية مشتركة على محطات البنزين والمنشآت الصناعية والمحلات والأسواق والمخازن أسفرت عن ضبط عدد 4 آلاف لتر سولار وبنزين مدعومة تم تجميعهم للإتجار بهم فى السوق السوداء، كما تم تحرير 22 محضرا مخالفة تموينية وصحية وبيئية

وتوعت المحاضر ما بين نقص فى الاشتراطات الصحية والبيئة وعدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهات صحية بعدد من المنشآت بالمنطقة الصناعية بالعصافرة بمركز المطرية وتقرر احالة جميع محاضر المخالفات للنيابة العامة..

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضه، السيد دايرة وكيل وزارة التموين، بنتائج حملات التموين التى تم تنفيذها على عدد من محطات تموين السيارات لمعرفة مدي التزامهم بالأسعار المقررة وبالقرارات و القوانين التموينية. وكذا التقرير الذى عرضه محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بنتائج حملات التموين المشتركة مع قطاعات الصحة والبيئة والطب البيطري التى تم تنفيذها بالمنطقة الصناعية بالعصافرة بمركز المطرية.

وفي سياق متصل خرجت حملة برئاسة يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا يرافقه مصطفى عوض المفتش بالإدارة بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر، أسفرت عن ضبط صاحب محل بقالة بقرية منية سمنود وذلك لعرضه وبيعه سبعة أقراص جبنة رومي منتهية الصلاحية بإجمالي 70 كيلو وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.