"مياه الشرب": نستعد للأمطار من أغسطس الماضي ونرفع كفاءة المحطات

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إن مصر عموما لم تكن دولة ممطرة والتغيرات المناخية العالمية جعلتها تدخل في حسبان الأمطار الغزيرة وحدث هذا عبر السنوات الأخيرة الماضية، مضيفا: أن "كميات الأمطار تسقط في زمن محدود، بمعني لما تنزل الأمطار في خلال ساعة شبكات الصرف الموجودة بتستوعب هذه الكمية على مراحل".

وأكد "عابدين"، خلال حواره مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم باستعداداتها لاستقبال الأمطار بداية من شهر أغسطس الماضي، حيث تعمل على تطهير لشبكات الصرف، ورفع كفاءة المحطات، والاهتمام بالمعدات بشكل كبير ورفع كفاءتها، بالإضافة لتدريب العمال للتعامل مع الأمطار.

وأضاف أننا "نجحنا في المرات السابقة أن نستوعب كميات مياه الأمطار الكبيرة على مدار 24 ساعة، وكل سنة بنطور من الأداء، السنة اللي فاتت استوعبنا كمية الأمطار على مدار 24 ساعة، والسنة دي في حوالي 8 ساعات في القاهرة والجيزة، يبقي أنا طورت من الأداء، وأيضا تم عمل آبار شحن جوفي على طريق إسكندرية الصحراوي والذي يعد من أكثر الطرق تعرضا للأمطار".

وأوضح أن الشركة اهتمت بعمل آبار شحن جوفي، وهو عبارة عن بئر مرتبط بالمياه الجوفية في الأرض على عمق 50 متر تحت الأرض.

وأشار إلى أن الشركة تتابع بشكل دائم مع الهيئة العامة للأرصاد يوميا حالة الطقس لتجنب حدوث أي مشكلة نتيجة سقوط الأمطار.