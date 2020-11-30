نجل عبدالباسط يكشف لـ"الوطن" رحلة تلاوة قرآنية تذاع لأول مرة: 37 شريطا

القرآن الكريم نزل في مكه وقُرئ في مصر بصوت عظماء شيوخ التلاوة من بينهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الذي أهدى الأمة الإسلامية قراءة عذبة بصوته المميز حتى بعد مرور 32 عامًا على وفاته، ليستمع المصريون، اليوم، لتلاوة جديدة للقرآن بصوته برواية ورش عن نافع؛ تزيد سيرته لمعانًا في التراث الإسلامي بكونه ثاني الشيوخ بعد الشيخ محمود خليل الحصري، الذي تُذاع له في إذاعة القرآن الكريم المصرية تلاوات مرتلة بغير رواية حفص عن عاصم.

التلاوة التي ظهرت للنور بعد مرور 34 عامًا عليها، يروي اللواء طارق عبدالباسط عبدالصمد، نجل الشيخ، رحلتها منذ التسجيل في المغرب حتى إذاعتها اليوم، إذ قال إنَّ الملك المغربي الحسن الثاني طلب منه تلاوة القرآن برواية ورش عن نافع، وهي القراءة المعتمدة في بلاد المغرب العربي، وإهدائها لروح والده الملك محمد الخامس، وتم تسجيل النسخة بحضور مراجعين ومن حينها وهي تذاع في الإذاعة المغربية.

أحضر الشيخ عبدالباسط الشرائط المسجلة معه من المغرب، عازمًا على إرسالها للأزهر الشريف حتى تحصل على تصريح إذاعتها في مصر، ولكنه توفي بعدها بعامين قبل أن يحقق رغبته، ومنذ نحو 3 سنوات فقط وحينما عزمت أسرته على جرد مقتنياته من جديد وجدوا تسجيل القرآن الكريم كاملًا بصوت أبيهم برواية ورش عن نافع مسجلة في 37 شريطًا كل شريط مدته ساعة ونصف، وبدأوا رحلة التصريح بإذاعتها.

تفريغ الشرائط في أسطوانات "سي دي" كان أول خطوة اتخذها أبناء الشيخ، ويقول "طارق"، إنَّ الأمر أخذ منهم مجهودًا كبيرًا، وبعد الانتهاء من تحويلها أحضروا مُراجعين من الأزهر الشريف بشكل شخصي وأكّدوا لهم صحة القراءة، ثم أرسلوها إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف للحصول على تصريح الطبع والنشر، وبعد المرجعة صرحوا لهم بأنّ القراءة سليمة ولا توجد ملاحظات عليها.

قرر أبناء الشيخ أن يهدوها إلى الإذاعة المصرية، وتُذاع في ذكرى وفاته الـ32 اليوم، وبدأت بعد آذان الظهر ولمدة نصف ساعة، ثم تذيعها الإذاعة تباعًا كصدقة جارية على روح والدهم.

النسخة الصوتية المسجلة برواية "ورش عن نافع"، يرجع تسجيلها إلى طلب الملك المغربي الحسن الثاني، بدعوة عبدالباسط إلى المملكة المغربية لرغبته في إهدائها لروح والدة الملك محمد الخامس، وحضر تسجيلها شيخ من الأزهر الشريف، بدعوة من القصر الملكي بالمغرب، وبحسب تصريحات "نوار"، لـ"الوطن"، أحضر الشيخ نسخة من التسجيلين على شرائط ريل "ربع بوصة"، وأعيد الاستماع إليها من المشايخ رزق خليل، والشيخ محمود طنطاوي والشيخ محمود برانق، وجرى مراجعتها وأرسلت لتذاع بالإذاعة والتليفزيون الرسمي بالمملكة المغربية قبل عامين من وفاة عبدالباسط عبدالصمد.

بداية من أول سورة الفاتحة، حتى الآية 63 من سورة البقرة، سوف تذيع الإذاعة اليوم هذه التلاوة التي تمّ الاستماع إليها من قبل لجنة من المشايخ، على أنَّ تقرر بث أجزاء القرآن الكريم بتلك الرواية وفق جدول زمني محدد لإذاعة القرآن الكريم بالتوازي مع التلاوة التي كانت تذاع من قبل برواية "حفص" للقارئ الراحل عبدالباسط عبدالصمد، بحسب "نوار".