طردهما الأهل وجمعهما الحب.. "منة وحمدي" من الشارع لعش الزوجية

"أبويا مكانش عاوزني، كان بيتخانق معايا كل يوم ، وفي الآخر طردني من البيت في أرض اللواء، وقعدت في الشارع حوالي 10 سنين".. كلمات بسيطة، جاءت على لسان منة (30 عاما)، بدأت بها قصة غريبة من عقوق الآباء، الذين تصرفوا ضد ما فطرهم الله عليه، وخالفوا ضمائرهم وألقوا بفلذات أكبادهم إلى المجهول.

بمساعدة الأخصائية الاجتماعية، روّت منة لـ"الوطن"، قصتها مع أسرتها، قائلة إنّها عاشت في عائلة فقيرة جدا، وحين طردها والدها تعرضت لحادث أقعدها عن الحركة، وأُصيبت على إثره بضمور في الأعصاب، متابعة: "أبويا مكانش قادر يصرف علينا".

والد "منة" رفض عودتها للمنزل لعدم تحمله نفقاتها المالية

التقطت الأخصائية طرف الحديث من منه، قائلة إنّ الدار التي تعيش فيها منة، طلبت من والدها السماح لها بالعودة إلى المنزل، لكنه رفض كي لا يتحمل نفقاتها المالية: "والدتها كانت عاوزاها ترجع البيت، لكن ما باليد حيلة، جحود الأب فاق كل مشاعر الأبوة اللي ربنا فطرنا عليها".

لم تجد منة سوى دار "معانا لإنقاذ إنسان" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مأوى لها، أقامت فيها وعاشت، وهناك قابلت نصفها الثاني.

كانت منة تشارك في أحد الأنشطة الترفيهية في الدار، حيث التقت "حمدي" (30 عاما)، الذي وقع في حبها منذ النظرة الأولى، ولم يهدأ له بال حتى تزوجها.

لم يختلف حال "حمدي" عن "منة" كثيرا، إذ جمعتهما الظروف ذاتها، فالأربعيني كان يعيش في منزل عائلته بحي الوايلي، وبعد وفاة والده ووالدته اتجه إلى العمل ككهربائي سيارات في إحدى المحافظات، وأثناء غيابه باع أشقاءه الشقة التي يقطن بها وطردوه منها، ما تسبب له في صدمة نفسية كبيرة، لم يجد بعدها سوى الشارع مأوى له، وعند إقامته في الشارع تعرض لحادث كبير أعجزه عن الحركة.

"أهل الخير لقوني في الشارع وجيت المؤسسة، عملت عملية من حوالي 5 سنين، وقتها كان عندي 35 سنة، وبعد العملية رجعت أمشي رغم إنّ خطواتي متعثرة". قال حمدي لـ"الوطن".

أوضح حمدي أنّ الأخصائيين والمشرفين الاجتماعيين، عملوا على تأهيله مرة أخرى، واستغرق الأمر عدة سنوات، حتى أصبح قادرا على العمل كمشرف داخل المؤسسة، مقابل أجر رمزي.

أعجبت بـ"منة" بعد أن رأيتها في إحدى حفلات الدار

يقول رمزي إنّه شعر بالإعجاب تجاه منة، بعد أن رآها في إحدى الحفلات التي نظمتها الدار، وبعدها تقدم لمدير الدار، المهندس محمود وحيد، وطلب الزواج بمنة، لكن طلبه قوبل بالرفض: "قال لي منة ظروفها خاصة، انت متقدرش تعتمد على نفسك، ولا هي تقدر تعتمد عليك".

لم ييأس حمدي، وتقدم بالطلب مرة ثانية وثالثة، وكان الرد "الرفض": "أنا جبيت منة أول ما شوفتها، قررت أعتمد على نفسي، واتأكدت من الأخصائيين في الدار من ده، مدير المؤسسة شرحلي وضع منة وعجزها عن الحركة، وأنا صممت أرتبط بيها، ووعدته إني هتحمل مسؤوليتها رغم كل الظروف وهتكفل بمتابعتها، المؤسسة وفرتلنا شقة بالإيجار وفرشتها".