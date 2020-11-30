حدثان مهمان ينتظرهما المصريون خلال 24 ساعة: "إغلاق وتصالح"

يستعد المصريون لحدثين مهمين خلال 24 ساعة فقط، فاليوم تنتهي المدة التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتصالح في مخالفات البناء، واعتباراً من الغد، يبدأ تطبيق قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن مواعيد إغلاق المحلات.

التصالح في مخالفات البناء

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر مرتين مدّ مهلة التصالح في مخالفات البناء، بسبب تزاحم المواطنين على تقديم الطلبات، وإعطاء فرصة للمواطنين الراغبين في التصالح للتقدم، وذلك في إطار التيسيرات التي قدمتها الحكومة للراغبين في التصالح، ومنها تخفيض قيم التصالح.

أولى تلك المرات التي قرر رئيس الوزراء مد فترة التصالح فيها، كانت اعتبارا من 30 سبتمبر حتى نهاية أكتوبر، ثم قرر مدبولي، مد قراره مرة أخرى حتى نهاية شهر نوفمبر، أي الموافق اليوم الاثنين 30 نوفمبر.

ولم تعلن الحكومة بعد قرارها بـ"حسم المد" من عدمه، إلا أنّ تصريحات حكومية سابقة أكدت عدم نية الحكومة حتى الآن، مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى.

مواعيد غلق المحلات والمنشآت

أما الحدث الثاني؛ فهو تحديد مواعيد غلق المحال؛ فحسب قرار للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ فستكون مواعيد فتح المحلات التجارية، والمولات، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً)، والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

المطاعم والكافيهات

ونصت المادة الثانية، على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً، وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، ويزيد التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاءً.

وحسب المادة الثالثة من القرار، ستكون مواعيد فتح الورش ومحلات الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً (صيفاً)، والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية، بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة.

ووفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزاري، يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

المنشآت المستثناة

وتستثني المادة الخامسة، محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات، مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

مواعيد "المنشآت السياحية"

وأصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قراراً بشأن مواعيد غلق المنشآت السياحية، ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً، يومياً من الساعة الخامسة صباحاً، وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاءً، ويزيد التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

كما نص القرار على استمرار خدمات (التيك أواي) وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة صيفاً وشتاءً.

وأوضح القرار أنّ شهور الصيف تكون اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ونص القرار على استمرار المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا، والموجودة بالموانئ الجوية والبحرية والبشرية أو محطات القطارات، في العمل على مدار 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.

كما نص القرار على أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا، وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح (الديسكوهات) من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.

وبحسب القرار، تستثنى من المواعيد السابقة، الأنشطة والمحلات الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار.