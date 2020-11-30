وقف بناء مخالف دون ترخيص في حملة بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والقضاء على تعديات البناء على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسة مخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة.

أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه جرى رصد المخالف وعلى الفور تم ايقاف حالة البناء، حيث تم التحفظ على مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف، مؤكداً ان الوحدة المحلية مستمرة فى رصد المخالفات والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالمتابعة الميدانية ورصد أية حالات بناء مخالف أو تعد على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويل المخالفة للجهات المعنية للتحقيق في هذا الشأن.

من جهة أخرى، نظمت مديرية الصحة بالمنيا، دورات تدريبية مكثفة للعاملين بمنظومة القطاع الصحي، ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة العاملين والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، من خلال التدريب على المهارات الاساسية والاسعافات الاولية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم عقد دورات تدريبية مكثفة، لتدريب 340 متدربا من الأطقم الطبية والقيادات الإشرافية من أطباء وصيادلة وتمريض، وشمل التدريب المهارات الاساسية للإدارة وأساسيات الجودة والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية لتأهيل المكلفين الجدد من اطباء الاسنان والفرق الطبية

وأشارت مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، إنه يتم التجهيز لتنظيم دورات تدريبية للعاملين الفنيين والإداريين بالقطاع الصحي، ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة على رفع الكفاءة العلمية والادارية لجميع العاملين بالقطاع الصحي للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.