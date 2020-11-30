إيمي سالم تتجاهل شائعة ارتباطها بالهضبة برسالة عن "الصمت"

تجاهلت الفنانة إيمي سالم، الشائعات التي تطاردها على مدار الأيام الماضية، بشأن ارتباطها بالفنان عمرو دياب، بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، ولم تُعلق بالإيجاب أو السلب.

ونشرت إيمي سالم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا لها وهي ترتدي ملابس مثيرة ذات اللون الأسود، مُعلقة عليها بقولها: "الصمت صاخب بأبعاده الخاصة".

وتجاهلت إيمي سالم، الرد على التهاني بشأن أنباء خطوبتها من عمرو دياب، التي تتلقاها عبر "إنستجرام"، وتكتفي بنشر صورٍ لها.

وكان مصدر مقرب من الفنانة إيمي سالم، قد أكدّ أن الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن ارتباط الفنان عمرو دياب بالفنانة ايمي سالم غير صحيحة.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن "إيمي" انزعجت من موضوع شائعة ارتباطها بعمرو دياب، فهي لم تربطهما سوى صداقة فقط وحرصت على التقاط الصور مع الهضبة ودينا الشربيني في عدد من المناسبات.

وأضاف: هناك من استغل الصورة الموجودة على إنستجرام لإيمي مع عمرو دياب في مناسبة ترجع قديمة وأطلق هذه الشائعة، مشيرًا إلى أن إيمي فضّلت الصمت وعدم الرد حتى لا يقال إنها تجري وراء التريند كما يفعل البعض، ولكنها ستقوم بالرد في الوقت المناسب.

يذكر أن مصادر مقربة أكدت لـ"الوطن"، انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بعد عدة خلافات نشبت بينهما، ولم يتوصل أي من الطرفين إلى حلول.

وكشف المصدر المقرب، عن 3 مشاجرات وقعت بين الهضبة ودينا، وهي ما أدت إلى تفاقم الأمور بينهما، والتي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

أما المشاجرة الثانية فكانت في مدينة الجونة - بحسب المصدر، والذي أوضح تفاصيل المشاجر الثالثة التي جاءت في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه "دينا" للحفل، داخل إحدى غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.

وأوضح المصدر المقرب أن الهضبة شارك في حفل إحدى شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتهاء علاقته العاطفية بدينا الشربيني.

وتابع المصدر بأن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".