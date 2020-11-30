حملات مكبرة لضبط المقاهي المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع بالشرقية

وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للمرورعلي المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

ونفّذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، حملة، اليوم، على المقاهي بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم تقديم الشيشة والالتزام بنسبه ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للمكان، أسفرت عن مصادرة ٩ شيش من مقهيين، كما نظمت رئاسة الوحدة المحلية بأولاد سيف حملة صادرت 2 شيشة من إحدى الكافيتريات المخالفة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولإعادة الانضباط للشارع شنّت رئاسة المركز حملة لرفع الإشغالات خلال الفترة الصباحية، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس فتوجهت الحملة إلى شوارع ( بورسعيد وجمعية الجمل) ، وجرى تحرير 15 محضر إشغال ورفع 43 حالة إشغال وإزالة 7 حالات إشغال للطريق العام وفتح الطريق أمام المواطنين وحركة السيارات.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة المركز بحمله لرفع الإشغالات خلال الفترة المسائية من شوارع (أبوبكر الصديق وحى المنشية وسعد زغلول وبورسعيد) وتم رفع الإشغالات المخالفة وفتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شنّت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة بحضور نائب رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات وموظفي الحملة الميكانيكية والمتابعة الميدانية بالمجلس وشرطة المرافق وقوة أمنية من القسم، ورئاسة حي أول وثاني الزقازيق، وأسفرت الحملة عن التحفّظ على عدد من الشيش داخل مقهى مخالف بشارع عمر شاهين، فضلاً عن رفع جميع الإشغالات بمنطقة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.