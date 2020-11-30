"المركزي للحشائش" ينشئ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات خلال نوفمبر

قال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إنَّه تمّ من خلال باحثو المعمل تنفيذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات خلال شهر نوفمبر، وذلك بالتعاون مع باحثي المحصول من معهدي المحاصيل الحقلية والسكرية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وذلك لنشر التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة المتكاملة للحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند تطبيق مبيدات الحشائش.

واشار إلى أنَّ ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، بتكثيف العمل الميداني والتواجد الحقلي لتوصيل المعلومات الى المزارعين.

ومن جهته، قال الدكتور عادل عمران وكيل المعمل لشؤون الإرشاد والتدريب، أنَّ المدارس الحقلية نفذت في ثلاثة محاصيل وهي: "الفول البلدي وبنجر السكر والبصل"، حيث تمّ تنفيذ 12 مدرسة حقلية في محصول الفول البلدي بمحافظات كفر الشيخ، ومنطقة النوبارية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، فضلًا عن 9 مدارس حقلية فى محصول بنجر السكر بمحافظات: "كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، ومنطقة النوبارية"، وكذلك 4 مدارس حقلية في محصول البصل بمحافظاتي بني سويف وسوهاج.