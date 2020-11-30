الإعدام لعامل قتل والده بدعوى سوء سلوكه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبدالحميد، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين وبإجماع الآراء، بإعدام عامل شنقا والسجن المشد 15 عامًا لـ عامل وشقيقته لإدانتهم بقتل والد الثانى والثالثة بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، لسوء سلوكه.

تعود الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات بعثور أهالي قرية "الأحايوية" علي جثة شخص داخل جوال مكبلة بالحبال بنهر النيل ومثقلة بالأحجار.

انتقل الي مكان الواقعة اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية وتبين من التحريات والفحص أن للجثة للمدعو "حامد علي" 53 عامًا، عامل، ويقيم قرية الأحايوة، غرب دائرة المركز وبها إصابات بالرأس والوجه موثوقة بالحبال.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه سيئ السير والسلوك، وأن مرتكبى الواقعة نجله حربى، 25 عاما، عامل، وشقيقته صباح، 22 عامًا، ربة منزل، وابن عمهما أحمد إبراهيم، 25 عامًا.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهم، وسوء سير وسلوك المجني عليه وتعاطيه المواد المخدرة، وأضافوا في اعترافاتهم أنهم خنقوه بحبل وتعدوا عليه بالضرب بعصى على رأسه، ووضعوه فى جوال وتم وضع حجرين كبيرين داخل الجوال لضمان عدم طفو الجثة، والقوه في النيل.

حُرر محضر بالواقعة برقم 855 إدارى مركز العسيرات، وبالعرض على النيابة العامة كلفت بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات، وتمت إحالة المتهمين محبوسين الي محكمة جنيات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.