مصادر: "حساني" خلفا لـ"حسيب" لرئاسة العاملين بالبريد

كشفت مصادر، عن أنّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اختار مجدي حساني، قائما بأعمال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّه جرى اختيار حساني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، خلفا لسعيد حسيب، رئيس النقابة، الذي وافته المنية قبل يومين.

وأضافت المصادر، أنّ مجلس إدارة اتحاد العمال ينعقد اليوم، برئاسة محمد وهب الله، لاتخاذ القرار بشأن مجدي حساني، موضحة أنّه قائم بالأعمال لحين إجراء الانتخابات بصفته النائب الأول لنقابة العاملين بالبريد.

من ناحية اخرى، ألقى جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كلمة في المؤتمر الافتراضي لاتحاد النقابات العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المنعقد أمس الأحد، عبر "زووم" ، أكد خلالها تضامن "عمال مصر"مع الشعب الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته المستقلة.

وقال المراغي: "نتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، هذا الحق الذي اغتصبه الاحتلال الصهيوني بداية من عام 1948 في واحدة من القضايا والحروب الدولية التى أظهرت مدى الضعف والهيمنة الأمريكية المفروضة على منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالشعب الفلسطيني واسترداد حقوقه المسلوبة عن طريق البلطجة الإسرائيلية في المنطقة وبدعم غير عادل من الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة مخالفة قرارات الأمم المتحدة واعتبار القدس زورا عاصمة لدولة الاحتلال".