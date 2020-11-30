رئيس "مياه الشرب": هناك مناطق تغرق في ربع ساعة بسبب العشوائيات

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن أزمة الأمطار تكون شديدة في محافظة الإسكندرية، عن باقى المحافظات خلال النوات الأخيرة.

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة محافظة الإسكندرية، وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل.

وعرض "رسلان"، التدابير اللازمة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، مشيرا إلى أن التحدي الكبير في هذه الأزمة هي المناطق غير المخططة والعشوائية، التي لا يوجد فيها شبكات صرف صحي، ولابد من وضع خطة لتنفيذ الشبكات فيها، مضيفا أن هناك مناطق في الإسكندرية خلال النوة، لا يستطيع الناس النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام.

وأوضح "رسلان": طالبنا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بدراسة عن الأمطار، حيث إن كمية الأمطار زادت عن السنوات الماضية، ما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية، وهذا الملف مهم جدا ونأمل أن تنتهي الدراسة سريعا مع هيئة الأرصاد، فهناك مناطق تغرق في ربع ساعة، بسبب العشوائيات ولأنها غير مخططة والعمارات فيها 20 دور.

وأكد المهندس سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان على وجود فارق بين منظومة الصرف الصحي ومنظومة الأمطار، ولاسيما أن الأخيرة يتم معاملتها كمياة عذبة تنقسم لثلاثة أجزاء، هطول يقع في الأراضي الزراعية والصحراوية، ومياه تسقط أعلى أسطح الكتل السكنية، والأخيرة تقع على الطرق وتسبب الأزمات.

وأوضح إسماعيل خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الأن، أن المياه التي تسقط على الصحراء او الزراعات لاتشكل أزمة قدر التي تسببها في الطرق وأعلي المنازل، وأن المشكلة لاتكمن في ان محطات الصرف لاتتسع لها فقط، وإنما لأن الطرق غير مصممة بطريقة تلائم التغيرات المناخية العنيفة.

وقال: عكارة النيل دليل على نجاح مخرات السيول وتغلبها على صرف الأمطار،لافتا إلى أنه يجب علينا إيجاد حلول وهو مايتطلب وضع يدنا على المشكلة والوضع القائم،مع توضيح الخطط والمسؤوليات المؤسسية.

وأوضح أن مصر بها 65% طاقة استيعاب للصرف صحي، كانت 50% من خمس سنين، لذا يجب النظر لتلك المسألة، وتصميم وتنفيذ الطرق بشكل يحل أزمة الأمطار.