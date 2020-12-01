اليوم.. الحكومة تطبق تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال

تستعد الغرف التجارية بمحافظات مصر لتطبيق مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية لأكثر من 4.5 ملايين تاجر وسط ترحيب كبير من جانب التجار والمستهلكين كونه يسهم فى إرساء نمط حياة جديد للمجتمع المصري، كما هو الحال في الدول الأوروبية، وبشرط التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات والتى تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم، التى لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها أو حماية للمستهلك منها كما الحال بالنسبة للمستهلك.

ويأتي هذا في إطار احترام المهنة، وإعادة تنظيم الأسواق وأكدت الدراسات فى مختلف دول العالم أن المستهلك يتعود بسرعة على المواعيد عند تطبيقها.

بحسب المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى، وقال إن هناك تنسيقا بين اتحاد الغرف والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية على وضع رؤية متكاملة لمواعيد غلق المحال التجارية بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والأنشطة التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن الاتحاد من جانبه قام باستطلاع رأي جميع الغرف وهناك ترحيب من القطاع التجاري بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية والتي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وتوفير الطاقة وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة، ويساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، كما يساعد أيضا على توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية.

وقال العربي إن علينا أن نتبع سنة الله في أرضه حيث أمرنا في كتابة الكريم "وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا".

وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة. بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة.

ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.

وكانت الحكومة أعلنت منذ عدة أشهر أن تطبيق مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية الأول من شهر ديسمبر.