أبوقرقاص تطيح بنائبيها ومغاغة تحتفظ بواحد: 7 نواب حافظوا على مقاعدهم

7 نواب فقط استطاعوا الحفاظ على مقاعدهم، عقب انتهاء انتخابات الجولتين الأولى والثانية لمجلس النواب بمحافظة المنيا، حيث تعد دائرة أبوقرقاص جنوبي المحافظة؛ الوحيدة التي أطاحت بنائبيها، بينما أبقت دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار على نائب واحد فقط.

وأسفرت النتائج النهائية لانتخابات النواب بالمنيا، عن بقاء 7 نواب، وهم: عثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان، وشهرته العمدة عثمان، "مستقبل وطن" بدائرة مركز وبندر المنيا، وتوحيد تامر علي محمد موسي، وشهرته أحمد تامر، "مستقبل وطن"، مجدي ملك مكسيموس عبد الملاك، وشهرته المهندس مجدي ملك، "مستقبل وطن"، بدائرة سمالوط ومطاي.

وإيهاب عبد العظيم جابر أحمد، عن حزب "الوفد الجديد" بدائرة مغاغة وبني مزار والعدوة، ورياض عبد الستار حسن إبراهيم، وشهرته رياض عبد الستار، "مستقبل وطن"، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، عن حزب "مستقبل وطن"، بدائرة مركز وبندر ملوي، وهانم أبوفا، النائبة التي نجحت ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وكانت نائبة عن مركز مطاي.

وخرج 12 نائبا بعد إجراء الجولتين الأولي والثانية، وهم: أشرف جمال شحاته مرسي، وشهرته العميد أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، مستقل، وسيد عبد الوهاب عبد الهادي علي، وشهرته سيد أبو بريدعة، "مستقل"، في الدائرة الأولى بمركز وبندر المنيا.

وفي الدائره الثانية "سمالوط ومطاي"، خرج اثنان، وهما سمير رشاد أحمد عيد، وشهرته المستشار الدكتور سمير رشاد أبو طالب من حزب "حماة الوطن"، وأحمد محمد شادي أحمد شمردن، وشهرته أحمد شمردن، عن حزب "حماة الوطن".

وفي الدائره الثالثة "مغاغه وبني مزار والعدوه" خرج 4 وهم كل من: أحمد شعراوي إبراهيم شعراوي، وشهرته اللواء أحمد شعراوي، عن حزب مستقبل وطن، محمود حسن محمود عبد الحميد وشهرته حمادة علي، مستقبل وطن، حسين حسني حسين غيته، وشهرته الدكتور حسين غيته، عن "الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي"، ومحمد بدوي محمود عبد الرحيم، عن حزب "حماة الوطن".

وفي الدائرة الرابعة، "أبوقرقاص" كان الفوز حليف المستقلين إذ خرج نائبيها القدامي من الجولة الأولي وهما: مجدي معتمد محمد سعداوي، وشهرته مجدي سعداوي، مستقبل وطن، أشرف سيد محمد شوقي عبد الرحمن، وشهرته أشرف شوقي، مستقل.

وفي الدائرة الخامسه "مركز وبندر ملوي" خرج نائبين وهما: عمرو حسن عيسي غلاب وشهرته عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، وشريف نادي موسي دياب، وشهرته شريف نادي، عن "نداء مصر".

فيما لم يترشح 5 نواب في الانتخابات التي جرت وفضلوا الابتعاد عن المشهد الانتخابي من البداية وهم: علاء السبيعي، شادي أبو العلا، وحسن العمده بدائرة مركز وبندر المنيا، وميرفت موسى بدائرة "مركز وبندر ملوي"، وسارة عثمان بدائرة "مغاغه وبني مزار والعدوة".