طقس الغد.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار تصل لمتوسطة ببعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى، مع شبورة مائية صباحا، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل نهارا بارد ليلا على الوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا.

وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس معتدل نهارا، بارد ليلا، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للدفء نهارا، مائل البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة مع ارتفاع موج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وشمالية شرقية، وفي البحر الأحمر من المتوقع أن تكون الحالة خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يترواح بين متر ومتر ونصف والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 13- 20

شبين الكوم 13- 20

طنطا 13- 20

دمنهور 12- 19

الإسكندرية 13- 20

بلطيم 13- 21

مطروح 11- 18

السلوم 11- 18

سيوة 09- 20

بورسعيد 15- 22

دمياط 14- 21

الزقازيق 13- 21

الاسماعيلية 12- 22

السويس 13- 21

العريش 14 - 21

رفح 13- 20

رأس سدر 13- 23

نخل 05- 21

نويبع 18- 22

طابا 16- 22

كاترين 03 - 15

الطور 12- 24

شرم الشيخ 17- 25

الغردقة 15- 26

مرسى علم 16- 25