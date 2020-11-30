فوز 10 من الأحزاب و4 مستقلين بانتخابات نواب سوهاج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، بعد انتهاء جولة الإعادة بمحافظة سوهاج، وفرز صناديق الانتخابات في الداخل وإضافة أصوات الخارج، والبت في الطعون المقدمة من المرشحين.

وتضم محافظة سوهاج 8 دوائر الانتخابية، مخصص لها 14 مقعدا على النظام الفردي، ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة، وتنافس في جولة الإعادة 28 مرشحا.

وأظهرت النتائج النهائية فوز 10 مرشحين عن الأحزاب السياسية، وأحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة الوطن"، و4 من المستقلين.

وجاء حزب مستقبل وطن في الصدارة بـ7 مقاعد، يليه حزب الشعب الجمهوري بمقعدين، وحزب "حماة الوطن" بمقعد، و4 مقاعد للمستقلين.

وأظهرت النتائج في الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج، المخصص لها مقعدين، فوز كل من حاتم محمود مبارك، "مستقل"، وأحمد إبراهيم عواجه "مستقل".

وفي الدائرة الثانية، ومقرها أخميم، وتضم "أخميم وساقلته" المخصص لها مقعدين، فاز حزب "مستقبل وطن" بالمقعدين، وهما زكريا حسان، ومحمد محمود لبيب.

أما في الدائرة الثالثة، ومقرها المراغة، المخصص لها مقعد واحد، فاز رفعت شكيب خفاجي، مستقل، بمقعد الدائرة الوحيد.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا، المخصص لها 3 مقاعد، وتضم "طهطا، طما، جهينة"، فاز كل من مصطفي سالم، وإبراهيم خليفة، مرشحين عن حزب "مستقبل وطن"، ونشأت فؤاد عباس، مرشح عن حزب الشعب الجمهوري.

وفي الدائرة الخامسة، ومقرها جرجا، المخصص لها مقعدين، وتضم الدائرة "جرجا، العسيرات" فاز كل من ياسر نصر جلال، المرشح عن حزب "الشعب الجمهوري"، وخليفة رضوان، المرشح عن حزب "مستقبل وطن".

وفي الدائرة السادسة، ومقرها المنشاة، المخصص لها مقعد واحد، فاز به عاطف عثمان كعربان، مستقل.

وفي الدائرة السابعة، ومقرها البلينا، المخصص لها مقعدين، فاز كل من محمود حمدي أبو الخير، ونور الدين أبو ستيت، المرشحين عن حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثامنة والأخيرة، ومقرها مدينة دارالسلام، المخصص لها مقعد واحد، فاز بالمقعد أحمد عبد السلام قورة، مرشح حزب حماة الوطن.