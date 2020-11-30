"تحالف مستقبل وطن والشعب الجمهوري" يحصد 5 مقاعد ببني سويف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، نتائج انتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية بمحافظة بني سويف، المخصص لها 8 مقاعد، مقسمة على أربع دوائر.

وحصد حزب "مستقبل وطن" 3 مقاعد، واللشعب الجمهوري مقعدين، تحت ما يسمى بتحالف حزبي "مستقبل وطن والشعب الجمهوري على المقاعد الفردية"، في مقابل مقعدين للمستقلين، ومقعد لحزب النور.

ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، المخصص لها مقعدان تنافس عليهما 4 مرشحين، فاز كل من محمد سيد كامل، وشهرته رمضان أبو حسان، من حزب "مستقبل وطن"، ومحمد رجب، مستقل.

وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة ناصر، وتضم مركزي ناصر والواسطى، ومخصص لها مقعدين، تنافس عليهما 4 مرشحين، حيث فاز مرشحا حزب الشعب الجمهوري، والنور، بمقعدي الدائرة، وهما محمد سيد جنيدي، وشهرته دكتور محمد جنيدي، عن حزب الشعب الجمهوري، وعبد الحكيم مسعود، عن حزب النور، النائب الحالي عن الدائرة.

وفي الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إهناسيا، وتضم مركز إهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد، فاز اللواء سامي توفيق، مستقل، بالمقعد.

وفي الدائرة الرابعة، المخصص لها 3 مقاعد، تنافس عليهما 6 مرشحين، فاز مرشحا حزب "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" بمقاعد الدائرة الثلاث، وهم: حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، النائب الحالي عن الدائرة، وطه أبو الناظر، حزب مستقبل وطن، وأحمد علي عباس أبو زيد، من حزب الشعب الجمهوري.