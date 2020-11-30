رصف شوارع عمارات الليدو والروضة بمطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، عن بدء رصف شوارع عمارات الليدو بمساحة إجمالية 13 ألف متر تقريبا، بعد تركيب الأرصفة وبلاط الإنترلوك، وذلك عقب الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة.

وقال "جاب الله" إنه جاري العمل في رصف شوارع عمارات الروضة، ضمن خطة المدينة في إعادة الشئ لأصله، بعد الانتهاء من توصيل مشروع الغاز الطبيعي للعمارات بالمنطقة.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور وشوارع زاهر جلال حتي علم الروم وومحيط عمارات بورسعيد وسط مدينة مرسى مطروح، وجاري الانتهاء من طبقة الأساس، تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتى الشوارع الفرعية خلف الإذاعة، بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس المدينة الشركات العاملة ببذل مزيد من الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف في شوارع الأحياء والقرى، لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة.

وأكد أن هناك خطة موضوعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح، في قطاع رصف الطرق وإعادة الشىء لأصله، بجانب خطة التشجير والتجميل للمناطق السكنية وأحياء المدينة، في إطار التنمية والتطوير التي تهتم بها محافظة مطروح.

ورصدت "الوطن" بالصور أعمال الرصف في مناطق الروضة والليدو من خلال العمال وماكينات الرصف، في ظل عمل مستمر بشكل يومى بمتابعة من مجلس مدينة مرسى مطروح، وذلك قبل انطلاق العيد القومي لمحافظة مطروح خلال الأيام المقبلة في شهر ديسمبر المقبل.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها.