حملات لـ"كلبشة" سيارات متعدية على حرم الطريق بالعمرانية والعجوزة

شنت أجهزة أحياء العمرانية والعجوزة، حملات لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات وأعمال التطوير الجارية، ومواجهة السيارات المتعدية على حرم الطريق، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رفع السيارات المتهالكة

ونفذ محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، جولة ميدانية بالقطاع الشمالي، أسفرت عن رفع مستوى النظافة والإشغالات، وكلبشة السيارات المنتظرة أعلى الرصيف، ورفع السيارات المتهالكة، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع الزعفران من شارع أحمد كامل، وشارع ترعة الزمر، للارتقاء بالمظهر الحضاري.

وواصل حي العمرانية أعماله بالقطاع الشمالي بتطوير الجزيره الوسطى بشارع الهرم بمنطقه نصر الدين، بتركيب البلدورات الخرسانية، ورفع الحواجز الخرسانية.

إزالة التعديات على نهر الطريق

وشنت أجهزة حي العجوزة برئاسة اللواء ياسر مدين، حملات للمواجهة الحازمة لأية تعدي علي حرم الطريق العام، أو الأرصفة المخصصة للمشاة.

وتمكنت أجهزة الحي، من إزالة التعديات على نهر الطريق، وأسفرت الحملة عن كلبشة عدد من السيارات المتعدية على الأرصفة والطريق، تابعة لمعارض سيارات، وتم تحرير المخالفات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم رفع الإشغالات التي تم رصدها فى بعض شوارع الحي التابعة للمحلات والمقاهي.

رفع مستوى الخدمات

وواصل حي الطالبية برئاسة الدكتور أشرف تامر، رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال القيام بالأعمال التالية:

- تطوير شارع الإخلاص، حيث تم وضع مواسير كهرباء وفرد الدقشوم وتسوية سطح الأرض.

- استمرار أعمال رفع المخلفات، وتمهيد سطح الأرض بشارع أحمد ضيف الله من المريوطية هرم.

- أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحولات.

- وضع طبقه البيتومين بالحارة المرورية اليسرى، باتجاه القادم من الهرم إلى ترسا.

- صب قواعد خرسانية لأعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى، وعلى جانبي الطريق، مع وضع كابلات الإنارة.

- رفع المخلفات بسور المطبعة والمريوطية بين فيصل والهرم.

- فرد الدقشوم بشارع عثمان أحمد عثمان.

- الانتهاء من أعمال إصلاح ماسورة صرف صحي وتصريف وشفط المياه بالكامل.

- تنظيم معرض لتوزيع الملابس لصالح الأسر الأشد احتياجا.

- استمرار سلسلة مبادرة ضد الغلاء لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.