لندن.. الشرطة تغلق منطقة ناطحات سحاب بسبب طرد مشبوه

أغلقت الشرطة البريطانية، الاثنين، الطرق القريبة من ناطحة سحاب وسط العاصمة لندن، بعد تلقيها بلاغا يفيد العثور على طرد مثير للريبة.

وقالت شرطة لندن على صفحتها الخاصة على موقع "تويتر": "فرضنا طوقا بطول 200 متر حول المبنى وأغلقنا الطرق في المنطقة المجاورة أمام حركة المرور والمشاة". وتابعت: "يرجى تجنب المنطقة في هذا الوقت".

وكانت الشرطة البريطانية تتحدث عن ناطحة السحاب، هيرون تاور، الذي يبلغ طولها 230 مترا. وهي أطول بنايات الحي المالي في لندن وثالث أعلى مبنى في العاصمة البريطانية كلها.