مبيعات "الملاكي" ترتفع خلال أكتوبر 2020 بنسبة 46%

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بشهر أكتوبر للعام الجاري 2020 بشأن معدل مبيعات السيارات (الملاكي) حسب السعة اللترية، حيث وصلت مبيعات السيارات (الملاكي) خلال أكتوبر 2020 إلى 19428 وحدة، وترتفع بنسبة 46%، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 13338 وحدة.

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات السيارات (الملاكي) ذات السعة اللترية 1000 cc بنسبة 63% بمبيعات وصلت خلال أكتوبر 2020 إلى 32 وحدة، ووصلت المبيعات خلال أكتوبر 2019 إلى 86 وحدة؛ فيما ارتفع معدل مبيعات السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1300 cc بنسبة 339% بمبيعات وصصلت خلال أكتوبر إلى 478 وحدة، مقارنة بمبيعات أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 09 وحدة .

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات مابين (1300 : 1500 cc) بنسبة 2%، بمبيعات وصلت خلال أكتوبر 2020 إلى 2716 وحدة، مقارنة بمبيعات أكتوبر 2019، والتي وصلت إلى 2674 وحدة؛ كما ارتفع معدل مبيعات السيارات ذات السسعة اللترية ما بين (1500 : 1600 cc)، ووصلت خلال أكتوبر 2020 إلى 10386 وحدة، مقارنة بمبيعات أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 6003 وحدة.

فيما ارتفع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السعة اللترية 2000 cc، بنسبة 17%، بمبيعات وصلت إلى 4839 وحدة خلال أكتوبر 2020، مقارنة بمبيعات أكتوبر 2019، والتي وصلت إلى 4122 وحدة؛ فيما انخفض معدل مبيعات السيارات الـSUV ذات السعة اللترية الأكثر من 2000 CC، بنسبة 29% بمبيعات، وصلت إلى 232 وحدة خلال أكتوبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي وصلت إلى 329 وحدة.

كما أوضح التقرير انخفاض معدل مبيعات السيارات (الملاكي) الأقل من 2000 cc، حيث سجلت مبيعات خلال أكتوبر 2019 وصلت إلى 4 وحدات، فيما لم تسجل مبيعات خلال أكتوبر 2020؛ وأشار التقرير إلى ارتفاع في معدل مبيعات السيارات ما بين (1600 : 2000 cc) بمبيعات وصلت خلال أكتوبر 2020 إلى 745 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي سجلت 11 وحدة فقط.