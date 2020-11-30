إصابة 14 في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالمنيا

أصيب 14 شخصا، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "مصر -أسوان"، بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوبي محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير البحث الجنائي، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "مصر- أسوان" أمام قرية المحرص، وأسفر الحادث، عن إصابة 14 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.

وبالانتقال تبين أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم نقله والمصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم عن الحادث، وجرى إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.