نائلة جبر للفئات المستحقة الدعم: "متخافوش إحنا معاكم"

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن خطاب مواجهة جرائم الإتجار بالبشر يتطور ويتغير، حتى المسميات تتغير أيضا من أطفال الشوارع إلى أطفال بلا مأوى، ومن خادمات المنازل إلى عاملات المنازل أو مساعدات المنازل، فهذا التغيير الذي نقوم به، حتى تصل رسالتنا التي نقول فيها لمن يحتاج الدعم والمعاونة "متخافوش إحنا معاكم".

وأضافت جبر، في حوار تليفزيوني مع برنامج "السفيرة عزيزة"، من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي والإعلامية، عبر شاشة "dmc"، أن الخطاب حدث له تطور أيضا على مستوى شكل الرسائل المقدمة او الوسيلة التي نستخدمها، فهناك الأفلام التي ستعرض في مهرجان القاهرة السينمائي التي نفذت قبل أشهر قليلة، وهناك أيضا الخط الساخن التابع لمجلس حقوق الإنسان والخط الساخن للمجلس القومي للمرآة والمستعدان دائما لتلقي كل طلبات من يرغب في الدعم والمعاونة عليهم بشكل مستمر.

وتابعت، أن اللجنة تستهدف التوعية بالمقام الأول لأنها الأساس في حل المشكلة، لافتة أن عمليات التوعية لا تقوم به اللجنة الوطنية منفردة، فهناك تعاون مع الجمعيات الأهلية في ذلك.

وأشارت، إلى أنه هناك اتفاق مع الدكتور طلعت عبد القوي، الذي سنذهب له بعد الانتهاء من فعاليات مهرجان القاهرة، وذلك لإقامة لقائين أحدهم مع الجمعيات الأهلية لتناول "زواج الصفقة"، ولا أقصد هنا زواج الصغيرات فهناك فارق فزواج الصفقة زواجا شرعيا ويراعى السن القانوني للفتاة فيه لكنه زواج قائم على المكسب المادي، وهذا ما يعاقب عليه الأب قانونيا وفق للقانون المصري، بالإضافة إلى السمسار الذي ساعد على اتمام هذا الزواج.

وأردفت، أما اللقاء الثاني يخص موضوع عقد العمل الاختياري بالنسبة لعاملات المنازل، قائلة "احنا عاملين عقد اختياري، متى تم توقيعه بين صاحب العمل ومن يعمل لديه، خلاص يبقى إجباري ملزم فالعقد شريعة المتعاقدين، واحنا معند ناش في مصر في قانون العمل، وده حاجة جديدة بنعملها، نضمن بها حق العاملات في المنازل".