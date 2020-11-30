استشاري مناعة: كورونا دخلت مصر من سنة.. والموجة التانية خلصت في يونيو

قال محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن مصر لن تعاني من موجة ثانية أشد من الموجة الأولى، مؤكدا: "القصة دي في حدود العلم لأ، لأن مصر عدت بالموجة الثانية، نحن عبرنا الموجة الثانية من كورونا، ولو نفتكر إن في شهر 11 و12 من العام الماضي، كان عندنا أفواج سياحية كتيرة في الأقصر وأسوان من جنوب شرق آسيا، من الصين وكوريا، والناس دي كان فيهم إصابات، أنا بتكلم هنا في حدود العلم.. والمصابين بينهم أصابوا مصريين كتير جدا".

وأضاف "الأنصاري"، خلال لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه منى عبدالغني، ومفيدة شيحة، وسهير جودة: "تعالوا نرجع بالزمن كده، هناك إشادات دولية بالأقصر ومستشفى العزل في إسنا بالذات، وهذه المدينة أولى المدن إصابات في مصر، وبعدها شفيت تماما، وأصيبت –مرة أخرى- وشفيت في شهور 4 و5 و6.. وانتهت الموجة الثانية في شهر 6".

وتابع استشاري المناعة والكائنات الدقيقة: "بدأنا الموجة الأولى في شهر 11 و12 من العام الماضي، ويناير من العام الحالي، دي كانت موجة لم تُحسب على مصر، والأطباء بتوع الصدرية قالوا عندنا دور التهاب رئوي لم يُشخص".

وأكد: "لما بدأنا ننتبه لذلك، وجمعنا عينات دم من اللي قالوا إنهم أصيبوا بدور برد، لما أخدنا منهم عينات دم وفحصناها، لقيناهم جالهم كورونا".

ولفت إلى أن هناك حديثا دارجا بين المواطنين عن إمكانية إصابة الشخص بفيروس كورونا، دون أن يعلم، ويصل الأمر إلى الوفاة، ولكن هذا الأمر غير علمي، وليس حقيقيًا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حوالي من 3% إلى 5% من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض، ويمكنهم نقل العدوى إلى البيئة المحيطة بهم، ولكن مناعتهم قوية تستطيع التعامل مع الفيروس.

وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد ما يسمى الإصابة بجلطة بسبب فيروس كورونا، ثم يموتون، موضحا أن الحالات التي أصيبت بجلطات كان لديهم أسباب طبية أخرى غير الإصابة بكورونا، موضحا أن بعض الأخطاء المناعية تؤدي إلى حدوث مشكلات صحية في جسد المصاب.