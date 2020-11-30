بحث إنشاء مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني بطور سيناء

عقد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعا لاستعراض خطة إنشاء مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني بمدينة الطور لخدمة المواطنين بجميع مدن المحافظة، بحضور مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام المساعد اللواء مجدي الوصيف، أنه يجرى مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجال الزراعة، والمشروعات الحيوانية والداجنة، التي انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي شؤون البلاد، لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وعقب الاجتماع، توجه السكرتير العام إلى موقع مزرعة مصر الخير المقرر تحويله لمزرعة متكاملة.