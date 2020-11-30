خبير: التدريب البحري المصري اليوناني دليل على تقدم علاقات البلدين

علق اللواء محمد زكي الألفي المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، على تنفيذ القوات المصرية واليونانية تدريب بحريا عابر بنطاق البحر المتوسط، عقب انتهاء التدريب المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة".

وقال الألفي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة اكسترا نيوز: "في إطار ما تقوم به القوات البحرية من أنشطة مختلفة بالتدريبات المشتركة مع العناصر والقوات والدول الصديقة، مثل روسيا واليونان يؤكد الإسهام في تبادل الخبرات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وبخاصة مع الجانب اليوناني الذي تربطنا به علاقات مهمة جدا في هذه المرحلة وتشهد العلاقات السياسية مرحلة متقدمة جدا بين الجانبين".

وأضاف، أن هذا التدريب يتم بما يتفق مع قواعد القانون الدولي والقواعد المتبعة عند العمل في أعماق البحار، وهي تدريبات كبيرة تؤدي مهاما يمكن أن تنفذ مستقبلا بما يحقق التفاهم ويشكل أرضية قوية عند تنفيذ مهام مشتركة بين الأسطولين المصري واليوناني، وبخاصة في مياه البحر المتوسط والمنطقة في الشمال حيث لنا أهدافا اقتصادية موجودة داخل المياه الاقتصادية والتي يصل مداها حتى 200 ميل بحري.

وتابع، أن التدريب مع اليونان مهم جدا وبخاصة أن مصر تستفيد من هذه العناصر أثناء العودة إلى الوطن، بعدما شاركت في تدريبات مشتركة مع القوات الروسية.