افتتاح مركز تمويني لخدمة المواطنين بالرزيقات في الأقصر
09:30 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
افتتاح مركز خدمة المواطنين بالاقصر
افتتح اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مركزا بقرية الرزيقات بمركز أرمنت لتقديم الخدمات التموينية، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر.
ويتضمن المركز 7 شبابيك، وصالة انتظار للمواطنين، وغرف حفظ المستندات، كما تم تخصيص 2 شباك لكبار السن وأصحاب الهمم، على مساحة 135متر مربع، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
يأتي ذلك ضمن خطة التطوير لمواكبة التحول الرقمي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.