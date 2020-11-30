افتتاح مركز تمويني لخدمة المواطنين بالرزيقات في الأقصر

افتتح اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مركزا بقرية الرزيقات بمركز أرمنت لتقديم الخدمات التموينية، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر.

ويتضمن المركز 7 شبابيك، وصالة انتظار للمواطنين، وغرف حفظ المستندات، كما تم تخصيص 2 شباك لكبار السن وأصحاب الهمم، على مساحة 135متر مربع، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك ضمن خطة التطوير لمواكبة التحول الرقمي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.