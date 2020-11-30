مستشار اقتصادي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنويع هياكل الإنتاج

قال الدكتور أحمد سمير، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تبذل قصارى جهدها، من أجل إحداث تقدم اقتصادي كبير.

وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "extra news"، أن الاقتصاد المصري يشهد معدلات نمو مرتفعة وانخفاض في معدلات البطالة، واستقرار معدلات التضخم، وهناك مجهود كبير لإصلاح المنظومة الإنتاجية.

وأوضح أن الحكومة تنوع الهياكل الإنتاجية مؤخرا، وتشمل المجالات الزراعية والبترولية، وتهتم بالحماية الاجتماعية التي زادت بنسبة 150%، وهذا التنوع يجعل الاقتصاد لا يعتمد على مصدر دخل واحد وسط اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: "مصر تقدمت 6 مراكز في منظومة العمل الاجتماعي، وكذلك التحول الرقمي، وأدخلت التكنولوجيا لكل الصناعات، وهناك دورات تدريبية مشتركة من دول مختلفة، من أجل إفادة العمال المصريين، ومصر لديها قوى عظمة، وهي القوى البشرية، لتمكين كل الفئات في المجتمع المصري، وهناك الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تمكين المرأة في الحياة السياسية، وظهر ذلك في مجالس الشيوخ، والنواب وكذلك في الوزارات".

وذكر أن الحكومة لديها اهتمام كبير بالشباب، الذي يمثل عدد ضخم جدا في مصر، ولديهم أفكار خارج الصندوق، كما أن هناك خدمات حاليا يتم تقديمها عبر شبكة الإنترنت، من أجل تسهيل الخدمة على المواطنين، ويأتي ذلك في إطار الحكومة الذكية، التي تسعى الدولة المصرية لتطبيقها.

وأشار المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية، تنفذ الإصلاح في كل المحاور في التوقيت ذاته، وهذه المحاور تشمل المنظومة الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، التي تتم في مختلف المحافظات، ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، للتأكد من الانتهاء منها.