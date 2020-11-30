غدا.. مباحثات بحرينية إسرائيلية في الصناعة والتجارة والسياحة

يغادر وفد رسمي مملكة البحرين، غدا الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، في زيارة إلى دولة إسرائيل، يرافقه عدد من المسؤولين من وزارات الدولة ومؤسساتها، ورجال أعمال.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير خلال زيارته، عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس، كما ستتم مباحثات "بحرينية- إسرائيلية" مشتركة حول التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين مملكة البحرين وإسرائيل، خاصة ما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، وبحث الفرص الاقتصادية.

وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي.